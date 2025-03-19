Холдинг Skillbox запустил сервис для масштабирования онлайн-школ в СНГ

Образовательный холдинг Skillbox запускает Lerna Pro – сервис для масштабирования онлайн-школ в СНГ. Он предоставляет комплексную инфраструктуру, включая финансовые инструменты, маркетинг, продажи, аналитику и клиентский сервис. Об этом CNews сообщили представители Skillbox.

С 2023 г. Lerna начала работать с внешними партнерами, и сегодня на платформе зарегистрированы более 30 онлайн-школ. Совокупный оборот школ по итогам 2024 г. составил почти 1 млрд руб. До конца 2025 г. компания планирует подключить более 50 образовательных проектов.

Lerna Pro – это экосистема, включающая полный спектр поддержки развития онлайн-школ: от финансовых инструментов и маркетинговой поддержки до аналитики и клиентского сервиса. Главная цель продукта — помочь образовательным компаниям выйти на рынки СНГ, увеличить свою выручку и сосредоточиться на улучшении качества контента. Сервис ориентирован на компании с годовой выручкой от 50 млн руб., которые уже имеют готовую матрицу продуктов (например, курсы по ИТ, дизайну, маркетингу и другим направлениям) и работают в онлайн- или гибридном формате.

Lerna начала развивать инфраструктуру онлайн-образования в СНГ в 2020 г. Платформа интегрирует системы управления обучением (LMS) онлайн-школ на единую площадку, обеспечивая бесшовный переход между ними. Первым проектом, который подтвердил востребованность онлайн-обучения в СНГ, стал Skillbox. С подключением к платформе спрос на курсы компании вырос в 10 раз.

В 2023 г. Lerna начала подключать внешних партнеров, что позволило доработать продукт с учетом потребностей рынка. За последние два года к платформе подключилось более 30 онлайн-школ. По итогу 2024 г. совокупный оборот по партнерам практически достиг показателя в 1 млрд руб. Среднегодовой рост выручки составляет 24,5%, а число студентов из стран СНГ на платформе превысило 150 тыс.

«С запуском Lerna Pro мы не просто открываем онлайн-школам новые рынки, а предоставляем им полную инфраструктуру для роста. Это станет катализатором для эффективного взаимодействия с пользователями и партнерами. Lerna Pro помогает повысить конверсию, снизить затраты и улучшить клиентский сервис. Мы уверены, что в 2025 году сервис поможет онлайн-школам увеличить выручку на 25-30%. Наша цель — создать экосистему, где образовательные проекты могут сосредоточиться на качестве контента, а не операционных процессах», — сказал СЕО платформы Lerna CIS Дмитрий Гавдур.

Сервис включает комплекс решений для онлайн-школ: Lerna Pro Pay – повышение конверсии на 35%, до 90% одобрения рассрочек; Lerna Pro Promote – снижение рекламных затрат, доступ к платежеспособной аудитории; Lerna Pro Sales – контроль качества, масштабирование образовательных программ; Lerna Pro Call – интеллектуальная телефония, автоматизация взаимодействия; Lerna Pro Analyze – прогнозирование поведения пользователей, оптимизация маркетинга.

В 2025 г. Lerna Pro сосредоточится на развитии платежных инструментов и аналитики. Высокая доступность кредитования снизит барьер для студентов, а внедрение алгоритмов на базе ИИ и Big Data поможет онлайн-школам уменьшить затраты на привлечение клиентов.

Подключение к Lerna Pro начинается с подачи заявки на сайте. После консультации с менеджером разрабатывается индивидуальный план интеграции, включающий настройку платежных решений, маркетинга и размещение курсов. Финальным этапом становится подача документов и подключение к системе.