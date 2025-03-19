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«МегаФон» масштабировал сеть LTE в Ставрополе

Связисты «МегаФона» установили дополнительные телекоммуникационные объекты в столице Ставрополья. Новое оборудование работает в стандарте 4G, обеспечивая абонентов города стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на высокой скорости.

В зону покрытия базовых станций вошли как достопримечательности Ставрополя — Крепостная гора, Казанский кафедральный собор, Ботанический сад, так и жилые комплексы, а также прогулочные зоны в Русском и Татарском лесах, Парк Победы. Специалисты оператора отмечают, что сквер с аттракционами стал самой популярной локацией местных жителей. По данным аналитиков МегаФона, здесь ежемесячно расходуют более одного Тбайт трафика. За год этот объем увеличился на 34%. Для повышения качества мобильных услуг технические специалисты оператора задействовали несколько диапазонов частот, тем самым обеспечив оптимальные покрытие и емкость.

Также инженеры компании обновили оборудование, уже действующее в городе. После проведенных работ скорость загрузки выросла на 10% и теперь максимально достигает свыше 80 Мбит/с. С таким показателем можно за час скачать до 15 фильмов в формате Full HD или загрузить порядка 600 млн фотографий в социальные сети.

«При строительстве и модернизации объектов телеком-инфраструктуры мы всегда опираемся на потребности абонентов. Так, уже в этом году новые базовые станции появились не только в густонаселенных или туристических местах, но и на окраинах – на северо-западе, в районе реки Ташла, местного завода автоприцепов и аэропорта, который находится вне города. Непрерывная работа по расширению территории покрытия сети LTE продолжается», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

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