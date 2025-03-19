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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Октябрьском районе Пензы

Новое качество связи и быструю загрузку интернет‑сервисов оценили жители десятков домов спальных микрорайонов Пензы. Модернизация базовых станций коснулась проспекта Строителей, улиц Ладожская, Собинова и Лядова. На них инженеры «МегаФона» увеличили скорость загрузки до 200 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Выполненные работы увеличили площадь покрытия сети четвертого поколения там, где ранее сигнал был недостаточным. Усиление покрытия — логичный и своевременный виток развития телеком-инфраструктуры в Пензе. Теперь абоненты компании могут быстрее скачивать «тяжелый» контент, смотреть фильмы и общаться по видео даже в часы пиковой нагрузки.

Согласно обезличенной статистике оператора, суммарно абоненты Пензы в среднем расходуют более 5,6 тыс. ТБ мобильного интернет‑трафика на смартфонах ежемесячно. В сравнении с 2024 г. этот показатель увеличился на 18%. Это позволяет горожанам без проблем общаться с друзьями и родными по видеосвязи, работать удаленно, вести блоги и транслировать контент в режиме реального времени. Для сравнения, этого трафика хватит, чтобы передать порядка 1,4 млрд фотографий.

«Общий объем передачи данных в городе увеличился еще и из‑за растущего числа пользователей в нашей сети. Модернизация базовых станций помогла нивелировать влияние возрастающего потребления и улучшить качество услуг для жителей города», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Пензенской области Александр Деев.

Проведенные работы позволили усовершенствовать характеристики не только мобильного интернета, но и голосовой связи и расширить зону применения VoLTE. Технология с высоким качеством звонков дает возможность выходить в Сеть, не прерывая голосовой вызов.

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