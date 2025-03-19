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Музей-заповедник «Коломенский кремль» открыл виртуальный музей на «3D Платформе»

Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль» оцифровал экспонаты из своего собрания в формате интерактивных 3D-визуализаций. Виртуальный музей позволит привлечь молодежную аудиторию благодаря иммерсивному формату представления собраний музея. Об этом CNews сообщили представители «3D Платформы».

Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль» был образован в 2014 г. на базе Коломенского краеведческого музея — одного из старейших музеев Подмосковья, открытого в 1932 г. Сегодня он включает в себя три отдела: краеведческий музей, усадьбу И.И. Лажечникова и музей боевой славы, расположенные в восьми зданиях — архитектурных памятниках различных эпох. Коллекция музея-заповедника насчитывает ныне более 33 тыс. экспонатов.

Во время совместной работы сотрудников музея-заповедника «Коломенский кремль» и «3D Платформы» было оцифровано 90 экспонатов, включая шахматные фигуры ХIV-ХIХ веков из дерева, кости и глины, маску горгоны Медузы и шестиликую курительную трубку, датированные XVIII-XIX веками, настольный серебряный светильник фирмы Фаберже и евлогию в сосуде, выполненные в России до 1917 г., уникальный экспонат «Говорящая бумага», изготовленный Коломенским патефонным заводом в 1941 г.

Для оцифровки тяжелых экспонатов использовалось мобильное приложение, разработанное компанией «3D Платформа», которое позволяет создавать виртуальные копии объектов без необходимости их транспортировки в фотостудию. Съемка одного предмета занимает не более 10 минут: необходимо обойти объект и приложение автоматически создаст 3D-визуализацию.

«3D Платформа помогает создать виртуальный музей, в котором все экспонаты полностью интерактивны. Посетители могут взаимодействовать с ними, менять угол обзора и рассмотреть все мельчайшие детали — буквально погрузиться в изучение экспозиции. Мы фокусируемся на новых привлекательных форматах демонстрации и меняем представление о том, какой должна быть виртуальная выставка», — сказал Константин Попов, генеральный директор «3D Платформы».

«Благодаря «3D Платформе» мы получили возможность запустить современный виртуальный музей буквально за пару недель. В таком формате его можно будет использовать как маркетинговый материал для привлечения посетителей, а также передать школам в качестве методического виртуального пособия. Мы рады, что еще больше россиян смогут узнать о культурных ценностях, хранящихся на территории Коломенского кремля», — отметила Екатерина Антипова, главный хранитель музейных предметов музея-заповедника «Коломенский кремль».

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