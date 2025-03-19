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VolgaBlob запустила «Лабораторию данных»

Компания VolgaBlob запустила некоммерческий проект Smart Data Lab, который дает возможность на практике изучить работу и функциональность современных цифровых решений для мониторинга и анализа данных. Лаборатория Smart Data Lab представляет собой интернет-ресурс, где развернута полнофункциональная инсталляция платформы обработки данных Smart Monitor, которая предназначена для анализа бизнес-процессов, зонтичного ИТ-мониторинга, построения SOC/SIEM. Доступ к сайту предоставляется по запросу. Об этом CNews сообщили представители VolgaBlob.

В Smart Data Lab смоделирована работа виртуальной компании, для чего на сайт в режиме реального времени поступают синтетические данные о действующих бизнес-процессах от прикладных информационных систем, ИТ-инфраструктуры, а также события информационной безопасности. Таким образом, пользователи получают весь спектр big data типичной коммерческой компании и могут смоделировать разные сценарии использования продукта: опробовать инструменты поиска, создать дашборды, корреляционные правила и ресурсно-сервисные модели, отображающие все объекты ИТ-инфраструктуры и иерархические связи между ними, а также поработать с инцидентами.

Пользователи «Лаборатории данных» могут изучить возможности платформы Smart Monitor на практике без необходимости ее установки в компании и реализации пилотного проекта. Кроме того, лаборатория позволяет познакомиться с особенностями работы инструментов мониторинга и управления данными на всех уровнях бизнеса, а также научиться извлекать пользу из данных. Это полезно как для бизнес-аналитиков, которые хотят протестировать новые инструменты в условиях, приближенных к реальным, так и для специалистов отдела продаж, которые планируют заниматься реализацией продукта — работа с лабораторией не требует глубоких технических навыков.

В перспективе планируется расширение проекта — «Лаборатория данных» станет доступна студентам технических вузов и факультетов как открытый инструмент для изучения систем мониторинга. VolgaBlob планирует добавить в нее новые источники данных и сценарии применения.

«Smart Data Lab — это один из нескольких новых инструментов, которые мы разработали в рамках развития партнерского канала и представим на мероприятии в конце марта. Мы видим большой потенциал в этом проекте — с помощью демо-лаборатории сотрудники компаний-партнеров могут глубже погрузиться в специфику нашего продукта и продемонстрировать его работу клиентам без долгих согласований и затрат. В будущем мы планируем развивать проект как некоммерческую инициативу, которая в том числе позволит растить молодых специалистов в области мониторинга данных», — сказал Максим Кириенко, руководитель технического пресейла VolgaBlob.

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