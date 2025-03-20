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B2B-маркетплейс «Рывок» перенес свою инфраструктуру в облако МТС Web Services

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о том, что компания «Рывок» перенесла платформу своего B2B-маркетплейса в виртуальную инфраструктуру MWS. Благодаря миграции в облако компании удалось повысить для себя доступность инфраструктуры, а управление ею упростилось. В облако была перенесена информация более чем о 100 тыс. товаров. А благодаря резервному копированию компании удалось увеличить их сохранность. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Рывок» — B2B-маркетплейс товаров и услуг в сфере строительства, объединяющий продавцов, покупателей и финансовые организации. На маркетплейсе представлены более 100 тыс. товаров.

Маркетплейс — сложный цифровой продукт, работающий в режиме 24/7. В нем реализованы системы авторизации, управления товарами и заказами, административные кабинеты, системы BI и аналитической отчетности. Исторически инфраструктура маркетплейса размещалась в облаках нескольких провайдеров. В определенный момент компания столкнулась с трудностями при масштабировании существующей инфраструктуры и поддержанием ее высокой доступности. Чтобы решить данную задачу, «Рывок» принял решение консолидировать сервисы маркетплейса в одном облаке. В качестве подрядчика была выбрана МТС Web Services. Миграция в облако позволила компании улучшить показатели SLA, управление инфраструктурой стало проще и удобней, повысилась скорость доставки и развертывания новых релизов, снизились сетевые задержки при взаимодействии сервисов.

В облако MWS были перенесены не только вычислительные процессы, но и информация обо всех товарах, товарных категориях и видах номенклатур продаваемых на маркетплейсе. Они хранятся в объектном хранилище и базах данных, развернутых в виртуальной инфраструктуре. Это позволяет компании масштабировать объем хранящейся в облаке информации и не думать о самостоятельной закупке оборудования.

MWS также предоставила компании сервисы резервного копирования данных. С помощью него компания повысила надежность и защищенность своих систем.

«Маркетплейс «Рывок» - это сложный продукт. В определенный момент мы столкнулись с серьезными неудобствами поддержания существующей инфраструктуры. А именно, со сложностью масштабирования, развертывания новых сервисов, управления ими, обеспечения надежности продукта и доступности ресурсов. Все эти проблемы можно было решить путем миграции маркетплейса в облако. Мы представили себе идеальную, на наш взгляд, архитектуру и приступили к поиску поставщика. Нами было рассмотрено несколько вариантов. По итогу мы приняли решение мигрировать в облако MWS. В первую очередь на это повлияло количество ЦОДов компании, уровень их доступности, возможность организации отказоустойчивой площадки, а также экспертиза сотрудников. После завершения миграции в облако все неудобства, связанные с поддержанием локальной ИТ-инфраструктуры, были устранены», — отметил директор по ИТ компании «Рывок» Алексей Алехин.

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