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Для жителей Лаишевского района Татарстана ускорили интернет

С начала года жители пригорода Казани стали проводить больше времени онлайн. Объем интернет-трафика на мобильных устройствах увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рекордсменами по скаченному контенту стали жители Высокогорского и Лаишевского районов. Об этом свидетельствует исследование «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лаишевский район выделяется не только по объему интернет-трафика, но и по динамике роста потребления. Здесь наблюдается увеличение активности в Сети на 20% в годовом сравнении. В среднем, житель этого района ежемесячно использует более 32 Гбайт. Этого хватит, чтобы посмотреть порядка 20 полнометражных фильмов в разрешении для смартфона. Именно видео — самый востребованный контент в населенных пунктах этого направления. Чаще ролики, сериалы и фильмы здесь смотрят на платформе VK и в онлайн-кинотеатрах.

В ответ на растущее потребление инженеры оператора построили дополнительную инфраструктуру связи в локациях Лаишевского района с наибольшей интернет-активностью абонентов. Так, новое оборудование заработало в селе Сапуголи. Проведенные работы позволили расширить покрытие сети и повысить среднюю скорость мобильной передачи данных до 35-40 Мбит/с на территории всего села, включая коттеджный поселок «Никольские луга».

Кроме того, водители и пассажиры, проезжающие по трассе М-12, также смогут оценить улучшение качества интернет-соединения. Теперь у них есть возможность еще быстрее загружать карты, видео, а также бронировать гостиницы и экскурсии в пути.

«Мы расширяем покрытие 4G в тех населенных пунктах, где фиксируем высокую потребность в использовании цифровых сервисов. И в Сапуголи, из-за возросшей нагрузки на ближайшем оборудовании, строительство дополнительной телеком-инфраструктуры стало необходимостью. Кроме местных жителей, мобильным интернетом в Сапуголи активно пользуются гости, приезжающие к своим родственникам или желающие отдохнуть у озера, которое признано памятником природы республики», — сказал Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане.

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