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К весеннему сезону МТС запустила базовую станцию в Шилкинском районе

ПАО «МТС» усилила сеть LTE в поселке Первомайский Шилкинского района. Благодаря запуску новой базовой станции возросла скорость мобильного интернета и емкость сети для 11 тыс. жителей поселка и туристов, путешествующих по популярным местам Шилкинского района. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая базовая станция покрывает западную часть Первомайского, где расположены жилой микрорайон, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, а также участок трассы ведущий к санаторию «Шиванда». Местные жители могут пользоваться привычными цифровыми сервисами и приложениями в часы пик, общаться по видеосвязи в HD-качестве, удаленно учиться и работать. Путешественники и отдыхающие быть на связи, отправляясь к одной из старейших бальнеологических лечебниц региона, а также планируя новые маршруты к малоизвестным туристическим объектам Шилкинского района, таким как Луковая гора и скала «Софьин гриб».

«Запуск новой базовой станции в поселке Первомайский обеспечивает качественное покрытие сети в местах с высокой нагрузкой, чтобы как жителям поселка, так и приезжим всегда были доступны маркетплейсы, онлайн-банкинг, туристические приложения, сервисы для покупки билетов и другие необходимые приложения, без которых уже сложно представить современную жизнь. Мы регулярно проводим мониторинг сети и оцениваем нагрузку, при необходимости запуская новые базовые станции и модернизируя существующие. Особое внимание уделяем сельским территориям, поскольку в них всегда выше потребность в удаленном доступе к образовательным ресурсам и онлайн-сервисам социальных организаций и ведомств», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Ранее МТС обеспечила доступ к скоростной сети населенных пунктах в Читинского, Ононского, Забайкальского, Шелопугинского, Газимуро-Заводского, Могойтуйского и Хилокского районов Забайкальского края.

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