M1Cloud: Рост спроса на целевые облачные сервисы в 2025 году

Облачный рынок в России не просто растет ежегодно в среднем на 30-35%, но и сопровождается персонализацией спроса, а также ориентацией на конкретные задачи компаний. К 2025 г. использование облачных сервисов обрело более конкретную направленность и во многом стало обусловлено специфическими потребностями компаний. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud, рассказал, что эта тенденция подтверждается тем, что помимо традиционно востребованных решений и сервисов, интенсивно растет потребность в особых и целевых облачных услугах, которую выявил сервис-провайдер M1Cloud по результатам анализа запросов со стороны крупного и среднего бизнеса в первом квартале 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

Отраслевые облака в российской интерпретации

По прогнозам Gartner, к 2027 г. свыше 70% компаний в мире начнут использовать отраслевые облачные платформы для более быстрой реализации своих проектов, тогда как в 2023 г. этот показатель составлял лишь около 15%. В России отраслевые облака пока не получили широкого распространения, однако наблюдается спрос на кастомизированные решения, учитывающие особенности конкретных бизнес-задач и специфику бизнеса. Именно поэтому в 2025 г. зафиксирован интенсивный рост интереса к частным облачным решениям на базе выделенных кластеров, с уникально подобранной архитектурой и с гибкими настройками виртуальной среды.

Новые требования к облакам

Согласно данным iKS-Consulting, в России к 2028 г. 78% больших компаний и более 84% государственных корпораций перейдут на использование облачной инфраструктуры. Сегодня, на фоне текущих трудностей с поставками оборудования в Россию, компании активно переносят в облачные среды все большее количество информационных систем, включая бизнес-критичные и высоконагруженные. Например, ERP-системы для управления бизнес-процессами, требовательные к графической подсистеме решения или системы для анализа больших данных с применением технологий искусственного интеллекта. Поэтому появились новые требования к облачной инфраструктуре, увеличился спрос на облака на базе серверов с высокочастотными процессорами для ресурсоемких информационных систем, которым требуется высокая производительность и скорость обработки данных.

Обратный тренд

В 2024 г. начался тренд на сокращение количества удаленных сотрудников, который будет продолжаться и в текущем году. По данным опроса SuperJob, в 2024 г. доля организаций, в которых существовал такой формат, упала до 32%. С другой стороны, аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» прогнозирует рост сегмента виртуальных рабочих столов (VDI) на 17% ежегодно до 2027 г. По мнению Владимира Лебедева, директора по развитию бизнеса M1Cloud, это обусловлено тем, что несмотря на сокращение количества удаленных сотрудников, компании начали больше внимания уделять тому, чтобы сотрудники оставались внутри корпоративной системы, то есть чтобы корпоративные данные хранились на защищенных серверах провайдеров, при этом доступ к рабочим файлам осуществлялся по шифрованным каналам связи.

Защита от сбоев

По данным «Монк Диджитал Лаб», в 2024 г. количество сбоев в работе информационных систем и оборудования российских предприятий выросло на 22% по сравнению с 2023 г. С серьезными инцидентами, затрагивающими критически важные сервисы и влияющие на ключевые бизнес-процессы, столкнулись 93% организаций. В 2025 г. количество сбоев в российских компаниях продолжит расти, в том числе из-за устаревания оборудования иностранных вендоров.

В условиях роста цифровых угроз компании стремятся обеспечить непрерывность бизнес-процессов, поэтому с середины 2024 г. наблюдается резкий скачок спроса на комплекс сервисов Backup as a Service (BaaS) и Disaster Recovery as a Service (DRaaS), которые стали ключевыми элементами устойчивости предприятий перед техническими сбоями, так как эти они позволяют создавать дубликаты критически важных приложений и сохранять их резервные копии на удаленных площадках, а также гибко настраивать сценарии переключения на резервные площадки и разрабатывать планы восстановления виртуальной инфраструктуры из реплики всего за несколько минут.

Контроль ресурсов и скорость реакции

Эксперты рынка считают, что на март 2025 г. спрос на услуги техподдержки сервис-провайдеров в России растет, несмотря на увеличение стоимости таких услуг на 15–40%, по данным «Коммерсанта».

По данным M1Cloud, наблюдается не просто рост спроса на мониторинг облачных ресурсов, но в то же время бизнес стал более погружаться в отслеживание работы своих систем, расширение спектра контролируемых ключевых параметров, а также ценит скорость реагирования технической службы со стороны сервис-провайдера, поэтому сервисы мониторинга и техподдержки получили новый виток востребованности в 2025 г.

Таким образом, анализ спроса на облачные сервисы M1Cloud в 2025 г. показал, что запросы стали более структурированные и ориентированные под конкретные проекты, то есть бизнес стал более осознанно подходить не только к выбору самого провайдера, но и к используемым решениям. Это указывает на то, что рынок облаков в России находится в зрелой стадии развития.