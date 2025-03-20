«МегаФон»: сельские жители Воронежской области увеличили онлайн-активность

В Воронежской области растет использование мобильного интернета среди жителей сельских населенных пунктов. За последний месяц дата-трафик на абонента «МегаФона» за пределами городов увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Горожанам в среднем достаточно 23 ГБ в месяц, что на 12% меньше расходов сельчан. Это может объясняться тем, что в небольших населенных пунктах мобильная связь часто заменяет стационарный доступ в интернет. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наиболее онлайн-активными стали жители села Юдино и хутора Большая Хвощеватка в Подгоренском районе, села Попасное и поселка Калачеевский в Калачеевском районе и села Кучеряевка в Бутурлиновском районе. В среднем на одного абонента в этих населенных пунктах приходится свыше 100 ГБ данных в месяц. Это в 3,5 раза выше показателей небольших поселений области.

Увеличивается и динамика «цифровых расходов» пользователей – все чаще вместо звонков используют видеосвязь, сериалы смотрят в онлайн-кинотеатрах, а новости узнают из социальных сетей. При этом потребление мобильного интернета в селах растет быстрее, чем в городах– 29% против 11%.

При этом ежемесячно в сети LTE абоненты региона уже проговаривают свыше 130 млн минут. В феврале 2025 г. на технологию VoLTE, позволяющую звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G, пришлось порядка 80% от всего голосового трафика. Благодаря этой функции жители региона разговаривают по мобильному телефону и одновременно отправляют файлы по электронной почте, пользуются навигатором или продолжают загрузку видео.

«Мы фиксируем, что в последние несколько лет объем трафика в сельской местности на одного абонента растет быстрее, чем в городах. Такой тренд связан с растущим интересом к загородной жизни и с тем, что мобильная связь все чаще выступает в роли альтернативы стационарному интернету. Поэтому развитие сетевой инфраструктуры в малых населенных пунктах становится особенно важным. В прошлом году мы запустили почти 90 базовых станций и модернизировали свыше 300 телеком-объектов в разных районах Воронежской области. Эту работу продолжаем и в текущем году», — сказал директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин.