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МТС вдвое увеличит скорость интернет-шлюза транспортной сети Московского региона

МТС завершит к концу 2025 г. модернизацию сегментов агрегации и ядра транспортной сети в Москве и области. Это вдвое увеличит пропускную способность интернет-шлюза и в 1,5 раза –пропускную способность ядра транспортной сети МТС, что повысит скорости выхода в интернет и улучшит качество услуг связи для всех абонентов мобильной и фиксированной связи в столичном регионе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС приступила к реализации проекта в 2024 г. Помимо расширения пропускной способности интернет-шлюза и ядра транспортной сети компания до конца 2025 г. обновит узлы агрегации, что позволит увеличить на 50% их полосу пропускания. В рамках проекта за счет модернизации маршрутизаторов организованы высокоскоростные каналы передачи данных на ядре сети для расширения соединений всех ключевых площадок транспортной сети.

Модернизация ядра и сегментов агрегации транспортной сети в столичном регионе идет параллельно с постоянным расширением сети волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). В 2024 г. МТС продолжила модернизацию конвергентной транспортной сети Москвы и области, проложив 512 километров ВОЛС, что на 5% больше, чем в 2023 г. В 2025 г. компания планирует проложить 526 км ВОЛС.

Наличие разветвленных высокоскоростных ВОЛС дает возможность при модернизации мобильной сети отказываться от менее производительных радиорелейных линий, так как подключение базовых станций к «оптике» увеличивает скорости мобильного интернета для большего количества абонентов. В 2024 г. МТС ускорила темпы подключения площадок к транспортным ВОЛС: количество базовых станций, подключенных к ВОЛС в Москве, выросло до 46% с 44,5% годом ранее.

«По мере роста потребления интернет-трафика операторы связи находятся в перманентном процессе строительства транспортных сетей. Мы постоянно расширяем сеть ВОЛС в регионе, прокладывая ежегодно сотни километров оптоволокна. В прошлом году мы взялись за основу основ нашей инфраструктуры – расширению интернет-шлюза, обновлению ядра и узлов агрегации «транспорта». Завершение этого масштабного и ответственного проекта создаст нам мощный задел на многие годы вперед как в плане улучшения качества цифровых сервисов для растущего количества клиентов, так и в части подготовки нашей инфраструктуры к предстоящему переходу на стандарт 5G, когда передача и потребление данных вырастут кратно», – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

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