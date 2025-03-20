Первый российский инвестиционный стартап-хаб помог клиентам AM Capital привлечь $14 млн

PMP Group завершили разработку цифровой платформы для инвестиционно-аналитической компании AM Capital. Платформа упрощает процесс инвестирования в сделки Pre-IPO, объекты недвижимости и малые венчурные проекты, предоставляя физическим лицам удобный инструмент для управления активами. Экосистема из веб-сервиса и мобильного приложения позволило AM Capital оптимизировать клиентский путь, увеличить продажи и выйти на новый уровень обслуживания инвесторов. Об этом CNews сообщили представители PMP Group.

В 2022 г. компания AM Capital, которая впоследствии провела ребрендинг и переименовалась в AMCH, обратилась к PMP Group для создания цифрового решения, которое могло бы обеспечить максимально простой и интуитивно понятный процесс инвестирования в сделки Pre-IPO и объекты недвижимости, а также дать физическим лицам возможность инвестировать в малые венчурные проекты и бизнесы. Существующие решения были сложными и не интуитивными, что создавало барьеры для новых инвесторов, особенно физических лиц. Кроме того, отсутствие единой цифровой платформы ограничивало возможности масштабирования бизнеса и увеличения продаж.

Для реализации задачи был использован комплексный подход с глубоким исследованием, проектированием и разработкой платформы, ориентированной на потребности клиентов AMCH. Перед началом разработки эксперты PMP Group провели серию исследований рынка, целевой аудитории и конкурентную среду.

Методика Lean Model Canvas помогла выявить ключевые проблемы пользователей, определить уникальное торговое предложение (УТП) и сформировать стратегию развития платформы. При составлении портрета клиента были определены основные сегменты целевой аудитории и их боли с потребностями: от опытных инвесторов до новичков, которые только начинают свой путь в инвестициях. Конкурентный анализ позволил выделить сильные стороны AMCH и определить, какие функции будут наиболее востребованными. Исследование пользовательского опыта UI/UX позволило понять, как люди взаимодействуют с подобными сервисами, и выявить элементы, которые нужно улучшить для создания интуитивно понятного интерфейса. На основе исследований был сформирован бэклог задач, где приоритеты расставлены в зависимости от важности функций для пользователей и бизнеса.

Результатом стала разработка цифровой платформы с несколькими ключевыми модулями, каждый из которых решает конкретные задачи пользователей и бизнеса.

Центральный элемент платформы — это маркетплейс, где пользователи могут выбирать из широкого спектра инвестиционных возможностей: рre-IPO сделки — инвестиции в компании перед их выходом на биржу; недвижимость — объекты коммерческой и жилой недвижимости; венчурные проекты — возможность вложиться в стартапы и малый бизнес.

Маркетплейс был разработан с акцентом на простоту и прозрачность: каждый актив сопровождается подробным описанием, аналитическими выводами и прогнозами доходности от экспертов AMCH.

Раздел «Аналитика» предоставляет пользователям доступ к экспертной информации с подробным описанием активов с анализом рисков и потенциальной доходности. рыночные тренды и прогнозы от аналитиков AMCH и рекомендации по формированию сбалансированного инвестиционного портфеля. Этот раздел стал ключевым элементом для повышения конверсии, так как помогает пользователям принимать обоснованные решения.

В «Портфеле» пользователи могут отслеживать свои инвестиции в режиме реального времени: доходность по каждому активу, общая динамика портфеля и уведомления о значительных изменениях на рынке.

Этот модуль позволяет инвесторам оперативно реагировать на рыночные изменения и принимать решения о перераспределении активов.

Раздел Вторичные сделки (P2P) позволяет пользователям продавать свои активы другим участникам платформы: пользователи сами устанавливают цену и условия сделки; встроенные инструменты обеспечивают безопасность и прозрачность транзакций.

Это особенно полезно для активов с ограниченным сроком блокировки.

«PMP Group создали платформу для венчурных инвестиций, которая стала первым российским лаунчпадом в этой области. Благодаря профессионализму команды, мы получили сложный и высокотехнологичный продукт, который превосходит наши ожидания. Платформа удовлетворяет требованиям не только нашего бизнеса как заказчика, но и более 200 наших клиентов, которые уже оценили ее преимущества», — Алексей Мурашев, руководитель инвестиционно-аналитической компании AMCH.

За первое полугодие после запуска было открыто 514 счетов, общий оборот сделок на платформе составил $4,4 млн. На данный момент в приложении насчитывается более 4,6 тыс. регистраций, общая рыночная стоимость инвестиций $14,35 млн (AUM - Assets under management), реализовано 36 проектов.

На текущий момент AMCH активно сфокусированы на проектах в области искусственного интеллекта. К примеру, в 2022 г. AMCH проинвестировала в компанию Scale AI, предоставляющую инфраструктуру и услуги для разработки приложений на основе искусственного интеллекта. Основанная в 2016 г., Scale AI специализируется на маркировке данных и машинном обучении, обслуживая таких клиентов, как OpenAI, Microsoft, Meta и General Motors. Капитализация компании достигла $13,8 млрд в 2023 г., прогнозируемый доход к 2026 г. – $4,26 млрд. В 2023 г. AMCH проинвестировала в Lambda Labs, ведущего поставщика GPU-инфраструктуры и облачных решений для ИИ и машинного обучения. Компания показала рост выручки с $20 млн до $250 млн за год. Среди клиентов Lambda Labs – Microsoft, Amazon, Airbus и ведущие университеты США. Текущая оценка компании – $2,45 млрд, прогнозируемая оценка при IPO – $12 млрд.

Ежемесячно сервис посещает 17 тыс. пользователей. «Мы создали экосистему, где профессиональная аналитика соседствует с интуитивно понятным интерфейсом, а инвесторы получают беспрецедентный доступ к Pre-IPO, венчурным проектам и другим перспективным активам», —сказал Николай Подолян, основатель PMP Group.

Сотрудничество позволило превратить идею в востребованный продукт, дающий реальную возможность участникам экосистемы зарабатывать на инвестициях и тем самым повышающий их благосостояние. При этом сам владелец, благодаря эффективному развитию платформы и постоянному стремлению приносить пользу другим, вышел на качественно новый уровень жизни.