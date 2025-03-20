Предприниматели смогут сообщить депутатам о системных проблемах бизнеса через МСП.РФ

На цифровой платформе МСП.РФ заработал специальный раздел для приема обращений предпринимателей по системным проблемам бизнеса. Его запустили комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству и «Корпорации МСП». Все обращения будут анализироваться и обсуждаться на площадке комитета и могут стать основой для законодательных инициатив, касающихся деятельности предпринимателей в России. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Наша совместная работа поможет лучше понимать проблемы малого и среднего бизнеса на местах. Благодаря возможностям цифровой платформы МСП.РФ мы будем получать информацию из первых рук. Систематизируя и обобщая все данные «с земли», мы вместе с «Корпорацией МСП» на площадке нашего комитета будем формировать и выносить на обсуждение наиболее волнующие предпринимателей вопросы. И вместе с органами власти и бизнесом будем искать пути решения, в том числе через доступные федеральным законодателям механизмы», — сказал председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Направлять обращения можно через «Сервис 360» на цифровой платформе МСП.РФ. Для этого в него добавлен новый раздел. Для создания обращения достаточно быть зарегистрированным пользователем платформы.

«Возможности платформы МСП.РФ позволяют собирать обратную связь от предпринимателей, ведущих свое дело даже в самых отдаленных частях страны. Это даст нам и депутатам максимально объективную картину по системно важным вопросам бизнеса. Благодаря тому, что цифровая платформа работает через авторизацию на «Госуслугах», информация будет поступать от верифицированных пользователей, ведущих свой бизнес в нашей стране. Обобщая и систематизируя эти данные, наиболее острые темы мы будем выносить на совместное обсуждение с депутатами профильного комитета Госдумы, что позволит бизнесу получать поддержку ключевых инициатив со стороны законодательной власти», — отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Он добавил, что «Корпорация МСП» и комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству будут расширять совместную работу по решению системных вопросов бизнеса и защите его прав.