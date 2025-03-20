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SimpleOne выпустил обновление платформы 1.26.0 с расширенными интеграционными возможностями

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, обновил одноименную платформу до версии 1.26.0. В новом релизе вендор добавил возможность использования переменных REST-запросов в заголовках, реализовал подключение к внешним базам данных, расширил функциональность управления мастер-данными и обновил пользовательский интерфейс портала. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Одна из новых функциональностей позволяет создавать переменные для динамической подстановки данных в любой части REST-запроса: URL, заголовках и теле запроса. Данные в переменных могут храниться как в зашифрованном, так и в открытом виде. Это нововведение расширило гибкость интеграций с другими системами.

Для простой и распределенной схем размещения компонентов системы реализована возможность подключения к внешним базам данных. Благодаря этому заказчики могут администрировать БД на своей стороне, что повышает безопасность и надежность системы в целом.

Для пользователей сервисного портала разработан новый визуальный элемент — виджет Image Carousel. Он необходим для отображения баннеров, где каждый из них содержит отдельную ссылку и адаптирован для отображения как в десктопной, так и в мобильной версиях. Пользователи могут переключать баннеры с помощью боковых кнопок или кнопок снизу, перетаскивать их в десктопной версии и перелистывать в мобильной.

Кроме этого, SimpleOne расширил возможности управления мастер-данными, добавив функциональность создания корпоративных ролей. Это позволяет отобразить в системе информацию о дополнительных ролях сотрудников, не вписывающихся в регламентированную организационную структуру. Также вендор провел ряд системных улучшений, направленных на повышение производительности и безопасности: интегрировал компонент Sentinel для Redis и обновил версии HAProxy и части библиотек, используемых в микросервисах.

«Новая версия нашей платформы — очередной шаг к созданию максимально гибкого и безопасного инструмента для автоматизации бизнес-процессов. Мы постоянно работаем над улучшением пользовательского опыта и расширением интеграционных возможностей», — отметил Илья Радченко, директора по платформенным продуктам SimpleOne.

Обновленная версия платформы уже доступна для действующих клиентов компании. Новые пользователи могут запросить демонстрацию продукта на сайте SimpleOne.

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