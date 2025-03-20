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В фонде «Галчонок» появился ИИ-помощник по ДЦП

Благотворительный фонд помощи детям и молодежи «Галчонок» запустил ИИ-ассистента «Галчонок» в Telegram. Он оказывает системную помощь детям и молодежи с церебральным параличом и другими двигательными нарушениями. Его цель – поддержка в обеспечении таких людей современными, качественными и индивидуально подобранными техническими средствами реабилитации (кресла-коляски, опоры, ходунки и др.) за счет Фонда на период оформления и получения их в рамках гособязательств, предоставление детям средств альтернативной и дополненной коммуникации (различные инструменты, электронные устройства и цифровые приложения для коммуникации). Об этом CNews сообщили представители фонда «Галчонок».

«В современном мире технологии играют ключевую роль в оптимизации процессов и повышении эффективности работы различных организаций. Благотворительные фонды – не исключение. Один из последних реализованных проектов команды Фонда «Галчонок» – использование искусственного интеллекта (ИИ) в качестве круглосуточного помощника Фонда. Он анализирует запросы пользователей и предоставляет персонализированные ответы на наиболее распространенные вопросы о детском церебральном параличе. Интеллектуальная система дает консультации по программам Фонда и процессу подачи заявок на специализированную поддержку. Запуск чат-бота – важный шаг в развитии цифровых сервисов Фонда. Благодаря ему упрощается взаимодействие наших подопечных с системой помощи, – отметила Президент фонда Елизавета Муравкина.

Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения позволяют чат-боту «Галчонок» распознавать различные формулировки запросов и выдавать точные ответы. Это удобный инструмент для использования теми, кто впервые столкнулся с проблемой церебрального паралича или другими двигательными нарушениями. Он абсолютно бесплатный для пользователей и может оказать информационную поддержку нуждающимся в режиме «24/7».

Зачастую родители не знают мер господдержки и возможностей для своих детей с ДЦП, тратят много времени и усилий на поиск контактов, которые им помогут, а также достоверной информации по своему вопросу. Желание оказать поддержку «здесь и сейчас», облегчить процесс сбора данных о ДЦП и возможных программах поддержки молодых людей с церебральным параличом и легли в основу разработки чат-бота и специальной базы знаний для быстрого нахождения специализированной информации.

В будущем планируется интеграция ИИ-ассистента с CRM-системой Фонда. Это повысит качество оказываемой помощи и облегчит процесс подачи заявок по программам. По мере совершенствования искусственного интеллекта, чат-бот также будет расширять свою функциональность.

Бот дополняет работу горячей линии по ДЦП «Галчонок», где квалифицированные психологи и юристы оказывают поддержку по более сложным вопросам.

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