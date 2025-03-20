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«Яндекс Маркет» запустил в Санкт-Петербурге сервис Ultima с премиальными товарами

«Яндекс Маркет» запустил в Санкт-Петербурге сервис Ultima с премиальными товарами. Теперь жители города смогут заказывать вещи от ведущих брендов не выходя из дома. В ассортименте Ultima — более 1 млн товаров, многих из которых нет в России. Их поиском и отбором для Ultima занимались стилисты, байеры и другие эксперты индустрии.

Петербург стал вторым городом, где появилась Ultima «Яндекс Маркет», после запуска в Москве осенью 2024 г. Запуск нового сервиса в северной столице позволит удовлетворить растущий спрос на товары в ценовом сегменте выше среднего. Например, по итогам 2024 г. продажи в премиум-сегменте на Маркете в Петербурге выросли на 60% по сравнению с 2023 г.

Ultima «Яндекс Маркет» сотрудничает с официальными магазинами, дистрибьюторами и концепт-сторами. Среди них КМ20, Dr.Head, Molecule и другие партнеры, в том числе локальные магазины — например, Babochka, Studio Slow. На витрине Ultima уже доступны товары от более чем 700 брендов в разных категориях: одежда, обувь и аксессуары, товары для дома, бьюти-товары и техника. Покупатели могут найти новинки сезона весна-лето 2025, а также культовые товары от мировых брендов: например, обувь Tabi от Maison Margiela, сумки Prada, одежду Jacquemus, ароматы Byredo, технику от Bork, Dyson и Fujifilm, новые коллекции Balenciaga, Stone Island, Diesel, и C.P. Company, а также азиатских брендов Frizmworks, Anglan и многое другое.

Покупателям Ultima «Яндекс Маркет» в Санкт-Петербурге также доступен премиальный сервис. Заказы Ultima можно получить в пункте выдачи заказов «Маркета» или с помощью доставки «по клику» в срок от 15 минут — курьер приедет в удобное для покупателя время. Все товары надежно упакованы в сумки и кейсы из экологичных материалов. Если что-то не подошло, товары можно вернуть в течение 28 дней — курьер приедет в выбранное время. Покупателям Ultima также доступна выделенная линия служба поддержки, которой можно задать вопросы о сервисах «Яндекса».

Размещать свои товары на витрине Ultima могут продавцы с высоким рейтингом. В ассортименте должны быть оригинальные товары от брендов, отобранных экспертами Ultima. Чтобы попасть на витрину, продавцу нужно подать заявку и пройти отбор. С помощью сервиса продавцы смогут привлечь новую аудиторию, а также получить доступ к услугам Ultima для продавцов.

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