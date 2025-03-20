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Ярославским дачникам добавили скорости

Дачники и любители загородного отдыха Ярославского района теперь могут пользоваться необходимыми цифровыми сервисами на скорости до 40 Мбит/с. К началу первых садово‑огородных работ «МегаФон» модернизировал телеком‑инфраструктуру в восьми крупнейших СНТ. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чтобы обеспечить надежное интернет-соединение и скорость передачи данных до 50 Мбит/с, оператор построил новую инфраструктуру связи. Пропускная способность сети выросла в Бельково и Котельницах, а также на территории близлежащих дачных товариществ «Мичуринец», «Лазурный», «Железнодорожник», «Березка-3», СНТ «Пахма, «ЯЭМЗ», «Наука», «Станкостроитель». Это позволит садоводам и огородникам эффективнее проводить время на участке, узнавая из всемирной паутины полезные советы по уходу за грядками, а также делиться фото урожая в социальных сетях и делать заказы в онлайн-магазинах.

В результате обновления оборудования в Ярославском районе «МегаФон» разгрузил локации с высоким трафиком и концентрацией интернет-пользователей. Теперь владельцы земельных участков в малых населенных пунктах Ивняки, Сарафаново, Бардуково и Хозницы могут за несколько секунд скачать необходимое приложение, видео или фото.

Новые телеком-объекты работают в высоком частотном диапазоне 4G. Они обеспечивают стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений, имеют увеличенную емкость сети, которая позволяет одновременно находиться онлайн большему количеству активных пользователей.

Теперь дачники могут пользоваться услугами мобильной связи такого же качества, что и в областной столице, а также оценить удобство технологии передачи голоса в сетях четвертого поколения Voice LTE. С ее помощью соединение устанавливается за пару секунд, абоненты могут общаться по телефону и одновременно выходить в интернет.

«Ежегодно мы наблюдаем так называемую сезонную миграцию, когда в теплое время года горожане проводят много времени на дачах. Параллельно с этим увеличивается потребление интернет-трафика в садовых товариществах. Мы ориентируемся на то, чтобы обеспечить городской комфорт в тех локациях, где это необходимо, идя навстречу запросам абонентов. Работа по проектированию началась еще зимой, чтобы к весеннему сезону увеличенная скорость мобильного интернета была доступна максимальному числу любителей загородного отдыха», — сказал директор «МегаФона» в Ярославской области Сергей Тимонин.

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