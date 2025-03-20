Зарплата без комиссии и ограничений для клиентов «Контур.Банка» и «Контур.Эльбы»

Теперь пользователи «Контур.Банка» и «Контур.Эльбы» могут выплачивать зарплату всем сотрудникам за пару кликов – без создания зарплатного проекта, загрузки реестра и комиссии за выплаты. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Новое решение доступно в рамках интеграции банка и онлайн-бухгалтерии экосистемы «Контур». Предприниматели могут настроить бесшовную выплату заработной платы прямо из интерфейса «Контур.Эльбы», без перехода в интернет-банк.

Для этого нужно открыть счет в «Контур.Банке» на любом тарифном плане — например, на специальном тарифе, в который Эльба включена бесплатно, — и интегрировать его с онлайн-бухгалтерией. Переводить зарплату сотрудникам можно без комиссии на всех тарифах. Открытие счета происходит полностью онлайн — не потребуются услуги курьеров и визиты в офис, а интеграцию легко настроить как в интерфейсе «Эльбы», так и в самом интернет-банке.

Возможность массовой выплаты зарплат поможет сократить затраты, упростит работу ИП и организаций с сотрудниками. Достаточно один раз внести данные сотрудников в «Эльбу», и в нужное время сервис сам рассчитает зарплату и сформирует платежки. Предпринимателю останется только подписать их — все сразу в один клик — и зарплата поступит сотрудникам на карты в любом банке.

Алексей Евдокимов, заместитель руководителя финтех-направления в «Контуре»: «Мы стремимся не просто расширять функциональность отдельных сервисов, а делать экосистему в целом удобнее для решения реальных бизнес-задач. У «Контура» для этого есть все возможности — за счет развития интеграций финансовых сервисов с другими продуктами экосистемы. Уверен, что новая функциональность будет востребована нашими клиентами».

«Контур.Банк» (ранее — ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк») основан в 1994 г. Входит в экосистему для бизнеса «Контур». В 2023 г. «СКБ Контур» провел ребрендинг финансовой организации, получившей новое название — «Контур.Банк».