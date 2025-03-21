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Абитуриенты из Югры смогут пройти онлайн-отбор в ГИТИС

МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте записи на первичный онлайн-отбор абитуриентов в рамках приемной кампании 2025/2026 учебного года. Кастинг для абитуриентов из Югры пройдет на цифровой платформе «МТС Линк» 14 и 15 апреля 2025 г. в рамках образовательного проекта «Поколение М». Самые достойные кандидаты, прошедшие испытание, будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-отбор на актерский факультет ГИТИСа проведет старший преподаватель кафедры мастерства актера Андрей Оганян. Для прохождения прослушиваний приглашаются учащиеся общеобразовательных школ и СУЗов, которые получат аттестат в 2025 г., а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Абитуриенты должны подготовить чтецкую программу, которая состоит из нескольких литературных произведений различных жанров, в том числе басня, стихотворение, отрывок из прозаического произведения. Дополнительно, педагоги в рамках первого тура проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриентов. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить какой-либо танец. На выступление каждого участника будет отведено до 10 минут.

«В Югре очень много талантливой молодежи. Это подтвердили очные предварительные прослушивания в ГИТИС, которые мы провели в прошлом году в Сургуте. Более 300 ребят из Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Лангепаса из других городов округа смогли продемонстрировать свой актерский талант и получить обратную связь от педагога. А двум абитуриентам из Сургута и Нефтеюганска было зачтено прохождение первого тура отборочных испытаний на актерский факультет и предложено участие во втором туре прослушиваний в Москве. Надеюсь, в этом году молодые югорские артисты будут такими же активными и вовлеченными в проект», — сказал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.

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