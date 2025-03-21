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Каждый третий родитель хочет, чтобы его ребенок работал в киберспортивной индустрии

Аналитики ИT-колледжа «Хекслет»— провели опрос и выяснили, что 39% российских родителей не против, чтобы их дети работали в киберспорте. При этом еще 42% высказались против такой профессии, а 19% еще не думали о жизненном выборе для своего ребенка. Об этом CNews сообщили представители «Хекслет».

Почти половина родителей (45%) отмечают, что позитивно воспринимают новости о победах российских команд в киберспортивных турнирах – именно они и заставили их задуматься о развитии карьеры в данной дисциплине. Тем не менее, они готовы рассмотреть такой карьерный трек, если ребенку предложат солидный гонорар, который на момент совершеннолетия будет сопоставим с ежемесячной зарплатной вилкой от 200 до 300 тыс. руб. (48%), от 300 до 400 тыс. руб. (16%) и даже от 400 тыс. руб. (13%). Оставшиеся респонденты (23%) готовы к тому, что ребенок будет получать менее 200 тыс. руб.

О наличии предрасположенности к киберспорту у ребенка заявляют 35% родителей. Среди всех профессий, которые есть в индустрии, родители чаще всего хотели бы видеть своего ребенка профессиональным игроком (44%), стримером (37%), менеджером команды (26%) или тренером (23%).

Почти треть родителей уверены, что дети проводят за компьютером слишком много времени (29%). По оценкам 38% родителей их дети проводят за видеоиграми от 10 до 20 часов в неделю, у 25% – от 5 до 10 часов, а у 18% – меньше 5. Интересно, что 19% отмечают, что их дети играют в игры свыше 20 часов в неделю.

«Безусловно, киберспорт развивается семимильными шагами. Если раньше турниры носили символический характер, чтобы выявить, кто сильнее, то теперь это отдельная индустрия с внушительными призовыми фондами и спонсорами. Уже сейчас на рынке есть вакансии, фонд оплаты труда которых не уступает другим отраслям. В исследовании родители преимущественно с настороженностью относятся к киберспорту как к профессии, однако они готовы изменить свою точку зрения, если специальность появится в вузах и ссузах (43%), при наличии государственной поддержки (36%) и появлении вакансий в популярных компаниях (21%)», — сказал директор ИT-колледжа «Хекслет» Антон Васильев.

Методология: исследование проведено методом онлайн-анкетирования в марте 2025 г. среди 1,1 тыс. россиян – жителей 17 крупных городов Российской Федерации с населением свыше одного млн человек.

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