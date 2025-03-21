CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Количество детских аккаунтов «Яндекса» за год выросло в 1,5 раза

«Яндекс» сообщил, что в конце февраля 2025 г. количество детских аккаунтов в «Яндекс ID» достигло 1,7 млн, что на 54% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Детский аккаунт – это особый тип аккаунта, для которого в сервисах «Яндекса» действуют дополнительные механизмы защиты детей в цифровой среде. Один из важных механизмов – фильтрация недетского контента. Родитель также может настроить для детского аккаунта доступ к семейной карте и установить лимиты. Если у ребенка есть своя банковская карта, он может привязать ее к аккаунту. Детский аккаунт действует в «Поиске», включая поиск по картинкам, видео и товарам, а также в «Кинопоиске», «Музыке» и «Лавке». Кроме того, эти аккаунты можно использовать в поисковом приложении «Яндекс с Алисой» и в «Яндекс Браузере». Выход из детского аккаунта может быть ограничен кодом, который вводится с телефона родителя.

Детский аккаунт поможет оградить ребенка от контента, не предназначенного для него. «Кинопоиск» будет предлагать детям только фильмы и мультики по возрасту, «Яндекс Музыка» не даст послушать трек с ненормативной лексикой, «Поиск» и «Браузер» уберегут от шок-контента, сайтов и рекламных предложений для взрослых, а также ребенок не сможет открывать вкладки в режиме «Инкогнито».

Детские аккаунты появились в «Яндексе» осенью 2022 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне, не умеющие программировать, смогут массово создавать собственные интернет-магазины. Такой сервис готовит «Яндекс»

Хакеры под видом российских судебных приставов рассылают усовершенствованные вредоносные программы

Роспатент впервые передал права на товарный знак шведской компании Ericsson российскому производителю

Мощный российский конкурент YouTube закрывается. Он не проработал и двух лет

Nvidia представила новую линейку ПК с искусственным интеллектом для разработчиков и исследователей

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще