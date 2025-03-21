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МТС разогнала интернет для посетителей зооботсада в Казани

МТС модернизировала телеком-оборудование и нарастила емкость базовой станции LTE в районе Казанского зооботанического сада. Проведенные работы позволили увеличить пропускную способность сети 4G и повысить скорость мобильного интернета для его посетителей и сотрудников. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Модернизация телеком-оборудования МТС позволила обеспечить высокоскоростным интернетом не только 7 га новой территории зооботсада, но и его историческую часть, а также находящийся недалеко спортивный комплекс «Центр гребных видов спорта Поволжского ГУФКСиТ», примыкающие жилые дома и часть промышленных объектов на улице Технической.

Казанский зооботсад основан в 1806 г. как ботанический сад при Казанском университете профессором Карлом Фуксом, сейчас он — один из старейших в Европе, кроме того, единственный в России, совмещающий зоологическую и ботаническую коллекции.

«С помощью Big Data МТС мы постоянно анализируем нагрузку на сеть и при необходимости проводим дополнительные технические работы. Казанский зооботсад с каждым годом притягивает все больше посетителей – об этом свидетельствует и наша статистика. Так, объем скачанного интернета здесь в начале этого года вырос в полтора раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. С учетом возрастающей нагрузки, в преддверии весенних каникул мы увеличили мощность сети, обслуживающей эту территорию. Обновленная телеком-инфраструктура поможет обеспечить цифровой комфорт посетителей и сотрудников учреждения, а также создаст платформу для внедрения цифровых решений, например, умной видеоаналитики для наблюдения за животными, на территории зооботсада», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

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