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Новый антивирус в мобильном приложении «СберБизнес» может обнаружить уязвимость в момент авторизации пользователя и защитить его от киберугрозы

800 тыс. пользователей мобильного приложения «СберБизнес» на платформе Android теперь лучше защищены от вирусов и взломов. Новый раздел «Защита от уязвимостей» быстрее обнаруживает угрозы. Он запускает антивирус, как только человек входит в приложение. Система проверяет безопасность устройства и сигнализирует, если обнаруживает уязвимость. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Помимо этого, специалисты улучшили производительность, внутреннюю логику (то, как соединяются и взаимодействуют разные элементы и функции) и пользовательский интерфейс приложения. Так, в разделе «Защита от уязвимостей» специальный виджет в режиме реального времени отображает прогресс проверки и найденные угрозы. Обнаруженные вредоносные программы система детально опишет и поможет удалить.

Антивирус также сработает, если соединить свой гаджет с другим по USB и установить программу из неизвестного источника. Раз в неделю он запускает полную проверку файловой системы и сразу сообщает об угрозах. Если при обновлении антивирусных баз произойдет сбой — будет повторять установку каждые 10 секунд и продолжит использовать ранее установленные.

Новый антивирус доступен пользователям Android с актуальной версией приложения.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Людям, которые управляют своим бизнесом в банковском приложении, важно, чтобы оно не только было удобным, но и умело предотвращать угрозы. Сегодня злоумышленники применяют множество разных способов мошенничества и постоянно изобретают новые, поэтому защита от вирусов и кибератак — это необходимая функция. Мы создали совершенно новый код антивируса, который помогает нашим клиентам чувствовать себя более защищенными и делает работу в приложении «СберБизнес» полностью безопасной».

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