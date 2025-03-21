О России: в сервисе «Библиотеки Москвы» на mos.ru доступна новая подборка книг

В сервисе «Библиотеки Москвы» на mos.ru опубликовали подборку книг о России. Список включает 28 изданий: это книжные новинки, а также переиздания классики, которые могут быть интересны тем, кто хочет лучше узнать культуру, историю и современность нашей страны. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

Среди рекомендованных изданий – книги о повседневной жизни Русского Севера, о 100 великих достижениях СССР, об истории балов императорской России, о топографии, социологии и метафизике Москвы и многое другое. А одна книга подборки расскажет о впечатлениях Эдгара По, тогда еще начинающего писателя, о путешествии по России.

В Департаменте информационных технологий города Москвы напомнили, что для бронирования книг понадобится единый читательский билет и стандартная учетная запись на mos.ru. Читательский билет можно оформить онлайн на портале или в любой городской библиотеке. Пользоваться цифровой версией читательского билета удобно в мобильном приложении «Мой id».

Подборку открывает книга-путеводитель «Старый Арбат: прогулки по центру Москвы». На ее страницах писатель и историк Александр Васькин приглашает отобедать в ресторане «Прага», приоткрыть занавес Вахтанговского театра, заглянуть в мемориальную квартиру Александра Пушкина, зайти в гости в арбатскую коммуналку Геннадия Шпаликова, посетить Дом актера. А еще читателя ждет встреча с Михаилом Булгаковым, Иваном Буниным, Булатом Окуджавой, Юрием Казаковым, Анатолием Рыбаковым, Алексеем Лосевым, Юрием Любимовым и многими другими замечательными людьми, жизнь которых тесно связана с Арбатом.

Также в подборку включили книгу «Сто великих достижений СССР». Советский Союз был настоящей фабрикой достижений. В любой отрасли, будь то наука, оборона, культура или спорт, в СССР было кем и чем гордиться. Первыми и главными достижениями советского времени 1920-х гг. стали электрификация всей страны, ликвидация безграмотности, преодоление последствий революции и Гражданской войны. Образование и медицинское обслуживание стали бесплатными для всех граждан. 1930-е гг. явились началом времени грандиозных строек: введены агрегаты на Днепрогэсе, построен Беломорско-Балтийский канал. Об этих и других достижениях читатели узнают из книги.

Еще одно издание подборки – «Мистическая Москва: самые загадочные места и легенды столицы, от которых захватывает дух». Из этой книги читатели узнают о Москве как об одном из самых загадочных городов мира, хранящем множество легенд и преданий, секретов и тайн: о «нехороших» домах, о геопатогенных зонах, катакомбах и призраках города, но и обо всех тайнах и волшебных местах, где исполняются самые сокровенные желания. В этой книге представлено восприятие города через удивительные тайны и легенды, а прочувствовать всю атмосферу города помогут красочные фотографии.

Одна из книг подборки расскажет о жизни Русского Севера. «Лад: повседневная жизнь Русского Севера» — одно из самых значительных произведений выдающегося русского писателя и мыслителя Василия Ивановича Белова. Русская цивилизация крестьянской общины, семьи, хозяйства, труда и досугов, ремесла и художеств, обычаев и языка предстает в идеально «ладном» состоянии, в каком помнит его история и в каком видит его писатель.

Книга доктора исторических наук, профессора Оксаны Юрьевны Захаровой «История балов императорской России: увлекательное путешествие» открывает читателю особый, невиданный и мало изученный мир бального церемониала. Автор на основании исторических источников рассказывает о возникновении и развитии русского бала, истории танца и костюма, символике жеста, оформлении бальных залов.

Также в подборку включили роман «Эдгар По в России» Евгения Шалашова. 1829 год. Юный Эдгар Аллан По, начинающий писатель и поэт, садится на корабль, отправляющийся из Америки в Старый Свет. Эдгар решает повторить путь своего кумира – лорда Байрона, – отправившись на войну за независимость Греции, и выбирает путь через Россию. Высокопоставленный русский чиновник разрешил американцу остаться в Петербурге на один месяц, и этот период в жизни будущего литературного классика оказался богатым на приключения. Роман рассказывает о происшествии в жизни Эдгара Аллана По, которое одни исследователи считают фактом, а другие – выдумкой самого По.

Помимо этого, в подборку вошла книга краеведа Рустама Рахматуллина «Облюбование Москвы: топография, социология и метафизика любовного мифа». Оригинальный книжный маршрут по Москве прошлого и настоящего проведет читателей по следам бурлящих страстей, которыми некогда славилась литературная и культурная жизнь столицы.

Сервис поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» запустили на портале mos.ru в апреле 2021 г. Это совместный проект столичных Департамента информационных технологий и Департамента культуры. С его помощью читатели могут посмотреть в какой из городских библиотек есть в наличии нужное издание и забронировать его в несколько кликов. Заказ будет собран в течение трех дней, после чего у пользователей будет еще три дня, чтобы забрать книги в библиотеке. Чтобы получить издания, в библиотеке нужно предъявить единый читательский билет — пластиковый или электронный. Книги выдаются на срок до 30 дней, но некоторые экземпляры могут попросить вернуть раньше. Если пользователю требуется больше времени на чтение, с помощью сервиса можно перенести дату возврата книги онлайн.

В сервисе также можно просмотреть афишу событий в столичных библиотеках. А рекомендательная система с применением технологий искусственного интеллекта предложит пользователю персональную подборку литературы.

Узнать больше о том, зачем на книги в городских библиотеках наклеивают микрочипы, как гулять по городу с персональным онлайн-гидом, где можно увидеть утраченные памятники архитектуры в дополненной реальности, можно из заключительной серии научно-популярного фильма «Москва в “цифре”». Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».