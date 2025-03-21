«Одноклассники» внедрили новую систему возврата и удержания пользователей на базе ИИ

«Одноклассники» внедрили новую систему возврата и удержания пользователей соцсети, которая функционирует на базе ML-технологий. Внутренние алгоритмы анализируют поведение пользователей соцсети, сегментируют аудиторию, персонализируют контент, оптимизируют время отправки push-уведомлений и их количество на конкретного пользователя с учетом его интересов. Внедрение модели позволило «Одноклассникам» вернуть часть ранее неактивной или менее активной аудитории и увеличить ее размер итогам 2024 г.

Система разделяет push-уведомления на два типа – обязательные и рекомендательные. Первые – связаны с уведомлением пользователя о важных обновлениях, которые отправляются ему в момент события. Это, например, новые заявки в друзья, сообщения или подарки. Второй тип уведомлений – это ретеншн-пуши. Они касаются предложений изучить свежий контент, появляющийся на площадке «Одноклассников» с учетом интересов пользователя. Модель учитывает десятки параметров при взаимодействии с контентом и при отправке уведомления учитывает, что пользователь, например, начал чаще смотреть клипы или читать посты блогеров определенной тематики.

Новая технология способствует более точной сегментации и персонализации, повышая вовлеченность пользователей и увеличивая время, проводимое в приложении и позволяет площадке более точечно коммуницировать со своими пользователями и выбирать для этого наиболее релевантный повод и тайминг.

Обновленная ретеншн-система появилась в «Одноклассниках» в III квартале 2024 г. и наряду с другими продуктовыми обновлениями повлияла на рост MAU (месячная активная аудитория пользователей) социальной сети впервые за пять лет. По итогам 2024 г. этот показатель увеличился до 36,2 млн. За год аудитория соцсети выросла на 1,2 млн пользователей.