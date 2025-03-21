«Сетка» запустила карту связей для пользователей

Социальная сеть для нетворкинга ИТ- и digital-специалистов «Сетка» (от hh.ru) запустила функционал «связи». Решение позволяет узнать степень близости знакомства с коллегами по отрасли, основываясь на опыте работы пользователей и подписках в Сетке. Об этом CNews сообщили представители hh.

«Связи» упрощают знакомство с новыми людьми: показывают пользователей, на которых вы можете быть еще не подписаны, но с которыми у вас сильные рабочие пересечения — например, общие знакомые и / или общий опыт работы; увеличат количество профессиональных контактов — взаимная подписка на коллег расширит ваш нетворк за счет их связей; общие связи с другими пользователями покажут, кто из знакомых поможет вам дотянуться до нужного профессионала.

Аналогичных инструментов для профессионального нетворкинга на российском рынке нет, поскольку «Сетка» — единственный сервис, который работает со всей базой hh.ru в более чем 100 млн резюме.

Как это работает?

«Связи» ранжируют всех пользователей «Сетки» по степени знакомства с вами, основываясь на данных из hh.ru и ваших подписках. При построении связи алгоритм учитывает опыт работы пользователей в одних и тех же компаниях. Также имеет значение наличие взаимной подписки участников друг на друга.

Связи могут быть сильные, средние и слабые. Индикатор силы отображается в виде заметной пунктирной линии.

Сильная связь образуется между пользователями, которые больше полугода работали вместе в одной компании и роли. Или между пользователями, у которых есть взаимная подписка.

Средняя связь образуется между пользователями, у которых есть 10 или более общих сильных связей. А также между теми, кто в течение полугода вместе работал в одной компании с количеством сотрудников до 100 человек.

Слабая связь образуется между пользователями, у которых есть одна общая сильная связь. А также между теми, кто вместе в течение полугода работал в компании с количеством сотрудников от 100 до 300 человек.

«Сетка» позволяет изучить, на основании чего построена связь. То есть, можно увидеть наличие совместного опыта работы, факты взаимных подписок, а также через какие рукопожатия связаны два человека. «Легкость взаимодействия внутри профессионального сообщества — ключевая ценность «Сетки». Новый функционал еще больше упрощает нетворкинг и позволяет быстрее наладить контакт с нужным человеком, благодаря пониманию, что вас связывает. Дополнительная информация и общие знакомые помогут наладить контакт при поиске бизнес-знакомств, общении с нанимающим менеджером, запросить рекомендацию на будущего коллегу или попросить помощи в рабочих вопросах. Кроме того, функционал визуализирует реальный нетворкинг пользователя, накопленный за годы работы. Теперь можно увидеть не только тех, кого пользователь добавил в подписки, но и всех, с кем он реально работал и сталкивался на протяжении своего карьерного пути», — сказала директор по маркетингу «Сетки» Татьяна Каноненрова.

Зачем пользоваться «связями»

Связи помогают решать профессиональные задачи — например, получить доступ к HR или нанимающему менеджеру из интересующей компании, — при помощи не только близкого круга коллег, но и знакомых уже ваших коллег, то есть слабых связей. Решение также помогает понять, кто из ваших знакомых находится в контакте с нужным вам пользователем. Ведь нетворкать проще, когда есть общие связи.

Насколько точны «связи»

Актуальность связей зависит от того, насколько актуальным поддерживают свой опыт работы участники Сетки. У каждого участника есть возможность скрыть тот или иной свой опыт работы, в этом случае он перестает быть видимым в связях.

В то же время скрывая свой опыт работы, пользователь теряет и возможность видеть свои сетки и связи, чем ограничивает для себя функциональность приложения. Мы рассчитываем, что люди будут поддерживать свой опыт актуальным и открытым, так как это открывает для них обширные возможности для нетворкинга.

По правилам «Сетки» пользователь может получить предупреждение и бан за указание недостоверных данных об опыте работы. В ближайшее время мы включим регулярную модерацию опыта работы и будем блокировать недостоверный опыт. Пользователи с недостоверным опытом работы будут пропадать из сеток и связей.

Как Сетка обеспечивает сохранность данных пользователей

Регистрируясь в «Сетке», пользователь соглашается с политикой конфиденциальности ООО «Хедхантер». Все данные, которые он указал в своем профиле и не скрыл, публичны, так как открыто размещены в интернете.

На данный момент «Сетка» использует только те данные, которые пользователь указывает на hh.ru, а также собственно внутри «Сетки». Других внешних источников данных нет.

Связи пользователя — это открытая информация, так же как и подписки и подписчики. Если пользователь хочет скрыть себя из связей и сеток, он может скрыть свой опыт работы, но в этом случае он и сам потеряет доступ к этим данным.