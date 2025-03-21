CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Ситидрайв» запустил мобильное приложение FMS App для линейного персонала

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» разработал и внедрил мобильное приложение FMS App, предназначенное для оптимизации работы линейного персонала, обслуживающих автопарк компании. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

Приложение доступно сразу на двух платформах — iOS и Android. Такое решение является частью стратегии «Ситидрайв» по расширению технологической базы, необходимой для поддержки и совершенствования услуг каршеринга.

Эффективная операционная инфраструктура — ключевой фактор для поддержания высокого качества услуг. Линейный персонал играет в ней важную роль: он отвечает за поддержание автомобилей в исправном состоянии, проводят осмотры, выполняют мелкий ремонт, перемещают автомобили и обеспечивают их чистоту.

До появления FMS App самозанятые использовали различные каналы коммуникации и отдельные приложения, что затрудняло координацию действий. Новое приложение объединяет необходимые инструменты в единой системе. FMS App позволяет управлять несколькими задачами одновременно, оперативно получать информацию о новых заданиях, быстро забирать автомобиль с линии и использовать интерактивную карту для навигации.

Уже на этапе тестирования новое приложение показало свою эффективность. Анализ данных выявил сокращение времени выполнения задач на 32%. Ожидается, что после полного внедрения приложения, этот показатель вырастет до 50%. Это позволит значительно повысить эффективность операционной деятельности и улучшить качество предоставляемых услуг.

«Мы стремимся создать для наших партнеров максимально комфортные и эффективные условия работы. Ранее линейный персонал использовал до трех различных приложений для выполнения своих задач, а теперь все объединено в одну удобную платформу. Мы уверены, что это позволит исполнителям сосредоточиться на выполнении задач, сократив время, затрачиваемое на рутинные операции, что в конечном итоге повысит их продуктивность», — сказал Денис Антипин, операционный директор «Ситидрайв».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

VK залез в долги и убытки. Компания попытается привлечь 115 миллиардов

Конференция CNews «Рынок CRM 2025» состоится 29 апреля

Европа создала суверенного «убийцу» Google Docs, чтобы не пользоваться американским сервисом. Видео

Инженер Пентагона пытался вывезти совершенно секретные документы из США в Мексику

Россияне, не умеющие программировать, смогут массово создавать собственные интернет-магазины. Такой сервис готовит «Яндекс»

Хакеры под видом российских судебных приставов рассылают усовершенствованные вредоносные программы

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще