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Сооснователь Skyeng и СЕО Timepad инвестировали в приложение для онлайн-покупок «Чойс»

Сооснователь языковой школы Skyeng Денис Сметнев и совладелица и СЕО сервиса организации событий и продажи билетов Timepad Варвара Семенихина проинвестировали в «Чойс» — российское приложение для онлайн-покупок. Приложение оценивается в 350 млн. руб. Об этом CNews сообщили представители «Чойс».

Оба инвестора также стали советниками проекта: в дальнейшем они будут помогать стартапу с решением стратегических бизнес-задач.

Привлеченные средства пойдут на ускорение роста проекта. В том числе на развитие платформы нового поколения в сфере social e-commerce, над которой работает «Чойс». На ней магазины совместно с дизайнерами, стилистами и блогерами создают подборки, а пользователи находят и покупают то, что им подходит. Это позволяет превратить долгий процесс онлайн-шоппинга в персонализированный сервис рекомендаций от креаторов и брендов.

«На данный момент в «Чойс» сделали первую в мире ИИ-модель, которая позволяет в один клик сохранять товары с любых сайтов и узнавать о снижении цены. С помощью привлеченных инвестиций мы планируем развивать ИИ-модель персонализированных рекомендаций товаров и образов для легкого поиска покупок, а также расширять функционал для брендов внутри платформы, инструменты монетизации для креаторов и рекламную платформу», — сказал основатель «Чойс» Виталий Гринь.

«Моя задача как эдвайзера проекта — помочь ребятам с масштабированием продукта и привлечением новых партнеров и клиентов. Я вижу у «Чойса» огромный потенциал для быстрого роста. Команда разработала уникальный продукт, который успешно решает реальные проблемы покупателей и брендов. Думаю, что уже в ближайший год мы увидим серьезный рост количества активных пользователей и партнеров платформы» — отметил предприниматель и сооснователь Skyeng Денис Сметнев.

«Отличный опыт команды, действующие технологии и лояльная аудитория — то, что будет помогать продукту в масштабировании не меньше привлеченных средств. Но с финансовыми вложениями процесс его развития будет проходить кратно быстрее» — сказала совладелица и СЕО Timepad Варвара Семенихина.

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