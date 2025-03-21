CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация Техника Импортонезависимость
|

В трех населенных пунктах Бурятии впервые запущены отечественные базовые станции на сети МТС

МТС сообщает о запуске трех базовых станций «Иртея» в Республике Бурятия. В результате высокоскоростной мобильный интернет МТС стал впервые доступен еще примерно 1500 селян. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Базовые станции стандарта 4G российского производства заработали на сети МТС в селах Дутулур и Ехэ-Цакир Закаменского района. Телеком-оборудование «Иртея» работает в диапазоне 800 МГц, обеспечивая устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет МТС. Теперь около 1500 селян смогут с комфортом пользоваться необходимыми цифровыми сервисами: от госуслуг и онлайн-шопинга до просмотра потокового видео в высоком разрешении.

Кроме этого, в селе Турунтаево Прибайкальского района, где проживает более 5000 человек, увеличилась зона покрытия LTE, благодаря чему селяне смогут пользоваться мобильным интернетом МТС на более высокой скорости в разных локациях населенного пункта.

«Мы уже вывели в эфир первые отечественные базовые станции и рассчитываем, что дальнейшее внедрение оборудования поможет нам нарастить темпы развития сети в регионе. Телеком-оборудование компании «Иртея» уже хорошо себя зарекомендовало в реальных условиях. К примеру, в соседней Иркутской области одна из таких базовых станций, запущенных перед Новым годом, за 13 дней каникул обеспечила передачу мобильных данных объемом более 1 терабайта, что равно примерно 250 фильмам или 500 часов HD-видео», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне, не умеющие программировать, смогут массово создавать собственные интернет-магазины. Такой сервис готовит «Яндекс»

Хакеры под видом российских судебных приставов рассылают усовершенствованные вредоносные программы

Роспатент впервые передал права на товарный знак шведской компании Ericsson российскому производителю

Мощный российский конкурент YouTube закрывается. Он не проработал и двух лет

Nvidia представила новую линейку ПК с искусственным интеллектом для разработчиков и исследователей

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще