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«VK Видео» LIVE открывает DevAPI для всех разработчиков

В «VK Видео» LIVE DevAPI теперь доступен всем разработчикам, что позволит любому желающему расширять функционал площадки и улучшать взаимодействие стримеров и аудитории. Об этом CNews сообщили представители VK.

Что могут разработчики с DevAPI: создавать приложения для упрощения организации стримов, управления контентом и повышения вовлечённости аудитории; интегрировать игровые механики в прямые трансляции, добавляя интерактивные элементы, викторины, мини-игры и другие форматы, которые объединят стримеров и зрителей.

Для кого полезен DevAPI: разработчики игр, которые хотят углубить взаимодействие с аудиторией; специалисты, занимающиеся разработкой и интеграцией API решений в различные продукты.

С помощью DevAPI уже работают: многофункциональные программы парсинга сообщений из чатов на различных платформах; мультичаты с озвучкой; боты-анонсеры; расширения для браузеров; сервисы по заказу музыки за баллы канала; многое другое.

«Открывая DevAPI, мы даем инструменты, открывающие неограниченные возможности для создания кастомных приложений, интеграции с играми и трансформации форматов живых трансляций. Разработчики смогут создавать решения, которые сделают стримы технически совершеннее, а взаимодействие — по-настоящему захватывающим. Это шаг к тому, чтобы стриминг стал универсальным языком развлечений будущего», — Елисей Малышев, руководитель проекта VK Video Live.

С чего начать: документация и инструменты доступны по ссылке; для регистрации приложения необходимо авторизоваться через VK ID в системе платформы.

«Мы специально выбрали VK ID как один из ключевых методов авторизации — это упростит доступ для российских разработчиков и ускорит процесс внедрения их идей», — сказал Елисей Малышев.

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