CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

«Битрикс24» добавил возможность овербукинга в сервис «Онлайн-запись»

В декабре 2024 г. «Битрикс24» представил «Онлайн-запись», инструмент для записи клиентов на прием к специалистам, бронирования техники и оборудования. «Онлайн-запись» автоматически рассчитывает нагрузку на специалиста, а также напоминает клиенту о записи и просит подтвердить визит, что избавляет отдел продаж от рутинной работы. Все контакты сохраняются в CRM для дальнейшей работы с базой клиентов.

Однако зачастую бизнес сталкивается с ситуацией, когда клиент подтверждает запись, но не приходит на прием. Это приводит к неполной загруженности специалистов и потере прибыли для компании.

Чтобы решить проблему, «Битрикс24» также добавил возможность овербукинга. Система дает возможность «наложить» две записи друг на друга даже в самые актуальные часы. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Овербукинг обеспечивает максимальную загрузку специалистов. Для клиента процесс записи не изменится — ему не будут приходить уведомления о записи другого человека на его слот.

В системе компании «вторая» запись будет выделена отдельным цветом. В таком случае бизнесу необходимо понимать, как перенести бронирование, если обе записи подтвердились, а возможности обслужить обоих клиентов нет.

Решение доступно в облачной версии решения и вскоре появится в коробочной версии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России появился интернет-аукцион, где работодатели «покупают» будущих работников. Ставки на нем - размер зарплаты и условия труда

Конференция CNews «Заказная разработка ПО», состоится 15 апреля

В России создается «убийца» Telegram и WhatsApp. Это мощный супермессенджер с госуслугами и платежами – все как у китайского WeChat

На банкротство подала компания 23andMe, пионер массовых тестов ДНК, основанная бывшей женой Сергея Брина

Рунет пережил сбой из-за иностранного серверного оборудования

В США арестованы китайцы, придумавшие новую схему бесконтактного мошенничества

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще