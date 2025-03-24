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«МегаФон» разогнал 4G в Минеральных Водах

Скорость передачи данных стала еще быстрее в мобильных устройствах жителей и гостей курортного города и поселка Новотерского. Инженеры модернизировали телеком-оборудование стандарта LTE. Теперь абоненты могут загружать страницы в интернете на 10% быстрее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для улучшения качества сигнала специалисты «МегаФона» «прокачали» оборудование, поддерживающее частотный диапазон 2100 МГц. Территории, где произошли изменения, включают жилые кварталы, частный сектор, сельскохозяйственные постройки, а также выставочный центр «МинводыЭкспо». По информации аналитиков «МегаФона», Минеральные Воды — один из самых «качающих» населенных пунктов региона. В первую очередь, это обусловлено наличием в городе международного аэропорта. В Минеральных Водах абоненты с начала 2025 г. скачали более 1,5 ТБ. Это на 22% больше, чем в 2024 г.

«Непрерывное развитие инфраструктуры связи позволяет сократить нагрузку на сеть и обеспечить нашим абонентам скорость мобильного интернета до 85 Мбит/с в условиях растущей застройки, а соответственно и увеличения количества пользователей. В Минераловодском округе уже не осталось мест, где требовалось бы увеличение пропускной способности. Не только в крупных населенных пунктах, но и в малых хуторах наши инженеры подключили дополнительные средне- и высокочастотные диапазоны LTE, что повлияло на изменения качества связи в лучшую сторону», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Сейчас обладатели SIM-карт «МегаФона» могут скачивать до 20 фильмов и 60 приложений в час, а также без задержки сигнала общаться по аудио- и видеосвязи даже в часы пиковой нагрузки.

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