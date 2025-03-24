«Нацпроектстрой» запустил «НПС Купон» — программу размещения цифровых финансовых активов на платформе Сбербанка

Р российский холдинг в сфере инфраструктурного строительства «Нацпроектстрой» приступил к размещению дебютного выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) — «НПС Купон» на платформе «Цифровые активы» Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой».

Одновременно размещается два выпуска «НПС Купон» объемом один млрд руб. каждый. Для квалифицированных инвесторов доходность будет рассчитываться по ключевой ставке ЦБ РФ + 2,025%, а срок обращения составит 24 месяца; для неквалифицированных инвесторов доходность фиксируется на уровне 24,25% годовых, а срок обращения ограничен 12 месяцами.

Номинальная стоимость одного ЦФА — одна тыс. руб. Период размещения завершится 31 марта 2025 г. в 18-00.

Кроме того, планируется организация вторичного рынка ЦФА, чтобы у любого инвестора была возможность продать актив в период его обращения.

По правилам платформы «Цифровые активы» Сбербанка, ЦФА могут приобрести только действующие клиенты банка, у которых есть Sber ID. В случае если потенциальный покупатель не имеет счета в ПАО «Сбербанк», необходимо сначала открыть счет в банке, после чего зарегистрироваться на специальной странице выпуска или на платформе «Цифровые активы» Сбера, пополнить счет и совершить покупку.

ЦФА — финансовый инструмент в цифровом формате. Выпуск, учет и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределённого реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных. Декларация о рисках, возникающих в сделках с ЦФА, размещена на сайте Сбербанка. ЦФА являются высокорискованным продуктом, их приобретение может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. С 17 марта 2022 г. Сбербанк включен Банком России в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.