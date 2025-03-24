Образовательная платформа МТС «Поколение М» приглашает пермяков на онлайн-отбор в ГИТИС

ПАО «МТС» и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте записи на первичный онлайн-отбор абитуриентов в рамках приемной кампании 2025/2026 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в ВУЗ из Пермского края пройдут на цифровой платформе «МТС Линк» 14 и 15 апреля 2025 г. Лучшие участники онлайн-тура будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве.

Предварительный отбор абитуриентов Прикамья на базе МТС Линк проходит на актерский факультет. Для прохождения прослушиваний приглашаются учащиеся общеобразовательных школ и СУЗов, которые получат аттестат в 2025 г., а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Творческую онлайн-встречу и цифровые консультации проведет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Андрей Оганян. Для участия в онлайн-отборе необходима обязательная регистрация. Заявки могут подавать абитуриенты, проживающие в любом населенном пункте Пермского края.

Абитуриенты, планирующие принять участие в отборочном туре на актерский факультет, должны подготовить чтецкую программу, которая состоит из нескольких литературных произведений различных жанров, в том числе басня, стихотворение, отрывок из прозаического произведения. Дополнительно, педагоги в рамках первого тура проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриентов. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить какой-либо танец.

«Результаты нашего партнерства с ГИТИС – особая гордость для нас. Уже четвертый год мы помогаем тысячам школьников со всей страны воплотить мечту в жизнь и встать на путь актерства в одном из самых престижных вузов страны, проходя все испытания в комфортной, почти домашней обстановке. У программы впечатляющие результаты. Так, например, в прошлом году пять из 22 бюджетных мест на актерский факультет ГИТИСа заняли участники нашего проекта, прошедшие первый тур прослушиваний онлайн. А наши пермские ребята – уже постоянные участники прослушиваний, показывающие отличные результаты. Среди них, например, Никита Кузнецов, прошедший онлайн-отбор в 2023 г., после которого его пригласили на вступительные испытания в ГИТИС. И это далеко не единственный пример. Наш Пермский край богат на таланты. Уверена, что проект этого года поможет открыть еще не одну «звездочку» нашего края», – сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

«Мы очень дорожим поддержкой МТС в наших региональных прослушиваниях. Для ГИТИСа очень важно отобрать самых талантливых ребят со всей страны, но далеко не все абитуриенты могут себе позволить приехать на очные туры в Москву, и здесь помощь МТС становится неоценимой, потому что компания помогает нам приехать в самые разные концы России, чтобы ребятам было удобнее в своих родных городах показаться мастерам ГИТИСа. Далеко не все становятся нашими студентами, но среди наших студентов уже есть те, кто поступили в ГИТИС, пройдя первый тур региональных прослушиваний ГИТИСа и МТС», – сказал ректор Российского института театрального искусства – ГИТИС Григорий Заславский.