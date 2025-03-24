CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация Техника Импортонезависимость
|

Тамбовская область получила первую отечественную базовую станцию от МТС

ПАО «МТС» ввела в эксплуатацию на действующей сети в Тамбовской области первую отечественную базовую станцию «Иртея» стандарта LTE. Оборудование установлено в рабочем поселке Ржакса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Отечественная базовая станция обеспечивает жителей Ржаксы высокоскоростным интернетом МТС для комфортного пользования цифровыми сервисами, которые в том числе могут помочь развитию сельхозпредприятий. В 2025 г. в Тамбовской области телеком-оборудование, созданное в России, будет также запущено на сети МТС в населенных пунктах Никифоровского, Сосновского и других районов.

«Отечественная телекоммуникационная инфраструктура необходима Тамбовскому региону, как чернозем. Она должна стать надежной основой для развития высокотехнологичных сервисов — мониторинга транспорта, видеоаналитики, интернета вещей и облачных технологий. Мы планируем расширение покрытия LTE для решения задач цифровизации и импортозамещения в регионе, чтобы каждый житель области мог пользоваться современными технологиями», — сказал директор МТС в Тамбовской области Святослав Кошурников.

Запуск отечественных базовых станций в Тамбовской области – часть общероссийского проекта. Новое российское оборудование вводится в эксплуатацию на сети МТС с конца 2024 г. в разных климатических зонах – от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до юга России. До конца 2025 г. на сети МТС будет запущено в общей сложности 1000 базовых станций «Иртея».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России появился интернет-аукцион, где работодатели «покупают» будущих работников. Ставки на нем - размер зарплаты и условия труда

Конференция CNews «Заказная разработка ПО», состоится 15 апреля

В России создается «убийца» Telegram и WhatsApp. Это мощный супермессенджер с госуслугами и платежами – все как у китайского WeChat

На банкротство подала компания 23andMe, пионер массовых тестов ДНК, основанная бывшей женой Сергея Брина

Рунет пережил сбой из-за иностранного серверного оборудования

В США арестованы китайцы, придумавшие новую схему бесконтактного мошенничества

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще