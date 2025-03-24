В Подмосковье газовые работы перешли на региональный портал

На портал госуслуг Московской области поступило более 200 заявок на ремонтные работы газового оборудования. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Региональный портал госуслуг является самым популярным цифровым сервисом Подмосковья: на нем зарегистрировано свыше 7,5 млн пользователей, а количество электронных услуг и функций превышает 390. Среди новинок прошлого года – услуга ремонта и замены газового оборудования, которой с момента запуска воспользовались более 200 раз», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

При обнаружении проблем с газовым оборудованием, его износом или истечением срока службы устройств самостоятельный ремонт запрещен. Для устранения неисправностей или замены оборудования необходимо вызвать специалистов газовой службы.

Услуга «Ремонт/замена газоиспользующего оборудования без изменения МЧРГ» доступна для физических лиц на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ».

Ответ поступит в личный кабинет заявителя в течение трех рабочих дней.