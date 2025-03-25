«МегаФон»: дачные вопросы все чаще занимают молодых кировчан

Жители региона стали чаще прибегать к советам по садоводству в интернете. С начала 2025 г. число пользователей онлайн-ресурсов с рекомендациями для дачников выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Интерес проснулся даже у подростков. Для любителей загородной жизни мобильный оператор, в свою очередь, прокачал сеть 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно исследованию «МегаФона», основанному на обезличенных данных абонентов, чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются кировские дачники от 45 до 54 лет. Аналитики отметили, что почти каждый третий посетитель сайтов по садоводству относится к этой возрастной группе.

Цифровые платформы для огородников и садоводов стали регулярно использовать жители области младше 45 лет. За год число интернет-активных садоводов от 35 до 44 лет увеличилось на 23%, а в возрастной группе 25-34 лет – на четверть.

В 2025 г. аналитики зафиксировали интересный тренд – заметнее всего увеличилась аудитория сервисов по садоводству среди подростков от 14 до 17 лет. С начала 2025 г. их число возросло на 48%. Несмотря на рекордный прирост, юные садоводы пока занимают небольшую долю — менее 3%.

Женщины пользуются цифровыми сервисами для дачников в 2,5 раза чаще мужчин. Хотя за год число дам на профильных сайтах и в приложениях увеличилось на 20%, тогда как мужчин среди пользователей стало больше на 25%.

«С каждым годом все больше людей в нашем регионе, независимо от возраста, обращаются к интернету в поисках информации по различным темам, в том числе и за советами по садоводству. Чтобы полезные текстовые и видеофайлы с рекомендациями всегда были под рукой, мы занимаемся расширением сети в дачных массивах. Наши инженеры увеличили территорию покрытия в пригороде Кирова, где находится множество садовых товариществ, например, в поселке Гирсово, деревнях Стрижи и Исуповская», — сказал Александр Максимов, директор «МегаФона» в Кировской области.

Как правило, жители региона начинают активно приезжать на дачи и посещать сайты по садоводству в апреле и мае — во время посевных работ. В эти месяцы объемы используемого трафика обычно превышают среднегодовой показатель в 1,5 раза.