«МегаФон»: нижегородцы массово готовятся к загородной жизни

Жители региона стали чаще прибегать к советам по садоводству в интернете. С начала 2025 г. интернет-трафик на онлайн-ресурсы с рекомендациями по уходу за урожаем и обустройству грядок вырос на 52% год к году. Интерес к этой теме проснулся даже у нижегородских подростков. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно исследованию «МегаФона», основанному на обезличенных данных абонентов, чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются нижегородские дачники от 35 до 54 лет. К этой возрастной группе относится каждый третий посетитель сайтов по садоводству. С начала года прирост пользователей в этой категории составил 16%.

В 2025 г. аналитики зафиксировали интересный тренд – цифровые платформы для огородников и садоводов стали регулярно использовать нижегородцы младше 17 лет. За год число юных садоводов в Нижегородской области увеличилось на 36%, а трафик, который они генерируют на садоводческих сайтах, вырос сразу в 10 раз.

В категории 55-64 года прирост пользователей в этом году составил около 10%, зато объем трафика они используют вдвое больше, чем более молодые садоводы и огородники.

Женщины пользуются цифровыми сервисами для дачников в 1,6 раза чаще мужчин. Хотя за год число дам на профильных сайтах и в приложениях увеличилось на 16%, тогда как мужчин среди пользователей стало больше на 25%.

«Мобильный интернет становится удобным и эффективным источником знаний в любой теме, и садоводство – не исключение. Для того чтобы полезные онлайн-рекомендации всегда и везде были доступны нижегородцам, мы занимаемся расширением сети не только в крупных городах региона, но и в небольших населенных пунктах и дачных массивах. К примеру, с начала года наши инженеры модернизировали базовые станции в рабочем поселке Решетиха Володарского района, в поселке Лукино Балахнинского муниципального округа, в селе Смольки Городецкого района и Большом Давыдове Павловского района. Апгрейд сети позволил усилить LTE-сигнал для жителей садоводческих товариществ и дачных массивов», — сказал Алексей Михайлов, директор «МегаФона» в Нижегородской области.

Как правило, жители региона начинают чаще перебираться за город и посещать сайты по садоводству в апреле и мае — во время посевных работ. В эти месяцы объемы используемого трафика могут превышать среднегодовой показатель в 1,5 раза.