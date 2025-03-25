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«МТС Линк» запускает серверную версию UC-приложения

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, представила серверную версию интегрированного приложения для коммуникаций (UC-приложения). Теперь заказчики, которые выбирают вариант инсталляции решений «МТС Линк» on-premise, могут использовать одно приложение для рабочей переписки и видеозвонков. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

UC-приложение объединяет сервисы «МТС Линк Чаты» и «Встречи»: в привычный интерфейс корпоративного мессенджера добавлена вкладка с личным кабинетом «Встреч». Пользователи смогут управлять коммуникациями из одного приложения: назначать встречи, подключаться к ним и проверять свой календарь.

В новой версии также реализована автоматическая загрузка данных с сервера лицензий вместо ручной. Инсталлятор — программа, которая выполняет установку программного обеспечения — теперь получает все необходимые параметры в формате JSON (JavaScript Object Notation). Это ускоряет процесс развертывания системы и снижает вероятность ошибок при вводе данных.

Также в серверную версию приложения добавили несколько важных функций. У пользователей «Чатов» появилась возможность совершать звонки один на один и внутри каналов. Была реализована функциональность «Команды», которая позволяет перенести оргструктуру компании в мессенджер. Кроме того, разработчик улучшил работу с сообщениями: теперь их можно отмечать непрочитанными после просмотра, закреплять важные переписки и быстрее находить нужные обсуждения благодаря упрощенной навигации по ссылкам.

«Единое цифровое пространство для всех видов деловых коммуникаций повышает эффективность бизнеса: ускоряет рабочие процессы, упрощает управление и снижает риск потери данных. Нам важно, чтобы такое решение было доступно всем нашим заказчикам, в том числе тем из них, кто предъявляет особые требования к хранению данных и выбирает on-premise. Запуск серверной версии приложения, объединяющего в себе «Чаты» и «Встречи» — еще один шаг к этой цели», — отметил руководитель продукта «Чаты» Андрей Лучицкий.

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