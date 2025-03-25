МТС поможет бизнесу удаленно тестировать мобильные приложения и сайты с помощью ИИ

ПАО «МТС» объявляет о запуске B2B-сервиса MWS для удаленного тестирования приложений и веб-сайтов с применением ИИ. Это ферма из более чем 300 мобильных устройств на iOS и Android, а также порядка 100 конфигураций браузеров для ручного и автоматического тестирования в режиме реального времени и через API. Компания предлагает как облачную версию, так и возможность развертывания решения на инфраструктуре заказчика. Использование сервиса помогает сэкономить до 30% ресурсов тестировщиков, а также выявлять до 60% ошибок на ранней стадии испытаний. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С помощью сервиса MWS клиенты могут одновременно тестировать свои продукты сразу на нескольких моделях гаджетов, начиная с последних новинок, заканчивая устройствами прошлого десятилетия. Испытания можно проводить в двух режимах – через API и web-страницы. Пользователям также доступна AI visual testing – технология для автоматизации написания тестов. Раньше их приходилось писать вручную для каждой модели, а теперь шаги за тестировщика прописывает искусственный интеллект, освобождая 30% времени. К тому же инструмент готовит скриншоты из приложения на разных гаджетах, сравнивает их и выделяет расхождения, что ускоряет исправление ошибок и облегчает доработку.

Функционал сервиса позволяет менять настройки устройств: тему, язык, размер шрифтов и даже проверять звуки, которые издает смартфон при определенных действиях в сервисе. Тестирования можно проводить семь дней в неделю, круглосуточно. После сессий устройства автоматически очищаются, что обеспечивает полную конфиденциальность данных.

Для тестирования веб-сервисов доступны различные версии популярных браузеров и более десяти разрешений экрана.

«Закупка девайсов для тестирования приложений требует вложений, поэтому некоторые компании вынуждены проводить испытания на ограниченном количестве моделей, что приводит к ошибкам. С помощью нашего сервиса мы даем B2B-клиентам возможность по клику получать доступ к сотням устройств и одновременно проводить тестирование на нескольких из них. Это позволяет уменьшить число багов, быстрее выводить приложения на рынок и сокращать косты. Помимо облачной версии, которая подойдет бизнесу любого размера, мы предлагаем крупным компаниям возможность развернуть ферму на их инфраструктуре. По нашим прогнозам, рынок ПО тестирования приложений к 2028 г. вырастет до 2,9 млрд руб., мы планируем занять на нем значительную долю», – сказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Стоимость использования облачной версии решения варьируется от 20 тыс. до 2 млн руб. – в зависимости от количества пользователей и периода подписки. Предложение по On-Premise рассчитывается индивидуально, опираясь на потребности заказчика.

Сервис MWS для удаленного тестирования приложений и веб-сайтов – часть производственного комплекса МТС. Несколько лет назад компания создала мобильную ферму для собственных нужд. Сейчас ее регулярно используют более 80 команд разработчиков и тестировщиков. Убедившись в эффективности сервиса, было принято решение масштабировать его на внешний рынок.