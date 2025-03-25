Внутренний туризм и цифровизация стимулируют рост e-travel в России

Международное агентство мобильного маркетинга Mobisharks (входит в Kokoc Group), провело исследование российского рынка e-travel, выявив ключевые барьеры и точки роста отрасли в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Kokoc Group.

Рост внутреннего туризма и самостоятельного планирования поездок

После нестабильного периода 2020–2022 гг. сегмент e-travel демонстрирует устойчивый рост. В 2023 г. внутренний туристический поток в России достиг 75 миллионов человек, что на 16,5% больше по сравнению с 2022 г. Более 70% россиян предпочитают самостоятельно организовывать свои путешествия, что повышает спрос на приложения для бронирования билетов и жилья.​

Развитие отечественных сервисов на фоне ухода зарубежных игроков

Геополитические изменения и санкции привели к уходу с российского рынка иностранных сервисов, таких как Booking.com и Airbnb. Это создало возможности для отечественных компаний, которые активно развивают собственные приложения и сервисы для путешественников.​

Анализ рынка e-travel: лидеры и тенденции

Согласно исследованию, годовой прирост установок в первом полугодии 2024 г. составил +168%, прирост по активным пользователям приложений = +57% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Среди лидеров рынка e-travel в России остаются «Авиасейлс», «Яндекс Путешествия», «Туту.ру», РЖД и OneTwoTrip. В 2024 г. особенно заметный рост показали «Яндекс Путешествия», активно расширяющие функциональность и экосистемные интеграции, а также Ostrovok.ru и «Суточно.ру», укрепивший позиции в сегменте бронирования жилья. Данные по установкам приложений свидетельствуют о стабилизации спроса после резкого спада 2020 г. и дальнейшем росте интереса к цифровым сервисам планирования поездок. В то же время пользователи становятся более требовательными к качеству интерфейса, скорости загрузки и удобству платежей, что вынуждает компании инвестировать в технологические улучшения и персонализацию предложений.

Ожидания пользователей

Отзывы — важный аспект репутации приложения, который значительно влияет на решение пользователя установить его. В сегменте e-travel в App Store наблюдается большое количество негативных отзывов, причем у многих игроков доля негатива преобладает (63,6%). А в Google Play у значительного числа игроков позитивные отзывы составляют большинство.

Анализ отзывов показывает, что чаще всего пользователи хвалят: удобный интерфейс; быстрое бронирование; прозрачные условия.

Анализ положительных отзывов позволяет сделать вывод, что самые распространенные запросы от аудитории — это простота использования и прозрачность условий.

Согласно отзывам, чаще всего пользователи жалуются на финансовую ненадежность сервисов. Частые сбои в оплате, невозврат денег, несоблюдение обязательств и лукавство сотрудников вызывают недоверие не только к приложениям, но и к самим брендам. Это серьезный репутационный вопрос, который необходимо решать как с помощью ASO, так и с помощью внутренней систематизации бизнес-процессов.

Проблемы и перспективы

Несмотря на положительную динамику, отрасль сталкивается с рядом вызовов:​ технические проблемы: сбои в бронировании и оплате, сложности с возвратом средств подрывают доверие пользователей; финансовые ограничения: рост цен на авиабилеты и снижение покупательной способности ограничивают спрос на дальние поездки; конкуренция: усиление конкуренции среди отечественных игроков требует внедрения инноваций и значительных маркетинговых затрат.

Однако перспективы остаются позитивными. Ожидается дальнейший рост внутреннего туризма благодаря улучшению инфраструктуры и популяризации новых направлений. Инвестиции в цифровизацию, внедрение технологий искусственного интеллекта и улучшение пользовательского опыта помогут компаниям укрепить свои позиции на рынке.​

Методология исследования

Для анализа сегмента были выбраны два ключевых направления: приложения для покупки билетов и для бронирования жилья. Такое разделение обусловлено соответствующими различиями в функционале.

Исследование охватывает 11 ведущих игроков: «Авиасейлс», «Яндекс Авиабилеты», «Яндекс Путешествия», «Туту.ру», РЖД, «ЖД билеты онлайн на поезд», OneTwoTrip, «Купибилет», Ostrovok.ru, «Суточно.ру», S7 + Gate7 (приложение, выпущенное авиакомпанией S7 после удаления из сторов основного приложения). Выборка обусловлена релевантными количественными показателями в мобильном маркетинге: установками и MAU.

Данные собирались через платформу Sensor Tower, включая метрики установок, активных пользователей, коэффициент удержания и другие показатели.