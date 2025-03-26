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МТС и ГИТИС проведут онлайн-консультации для абитуриентов из Алтайского края

ПАО «МТС» и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте записи на первичный онлайн-отбор абитуриентов в рамках приемной кампании 2025/2026 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в ВУЗ пройдут на цифровой платформе «МТС Линк». Лучшие участники онлайн-тура отбора будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На предварительный отбор на актерский факультет ГИТИСа в рамках проекта «Поколения М» приглашаются учащиеся общеобразовательных школ и сузов, которые получат аттестат в 2025 г., а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Абитуриенты должны подготовить чтецкую программу, которая состоит из нескольких литературных произведений различных жанров, в том числе басня, стихотворение, отрывок из прозаического произведения. Дополнительно педагоги проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриентов. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить какой-либо танец.

Творческую онлайн-встречу и цифровые консультации на платформе «МТС Линк» 14-15 апреля 2025 г. проведет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Андрей Оганян. Для участия необходимо пройти регистрацию. Кроме того, абитуриенты из Алтайского края могут получить очную консультацию в соседнем регионе. 17 апреля 2025 г. в Красноярске их проведет мастер проекта «Поколение М», преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Марина Орел. Регистрация на очный этап открыта.

«Для Алтайского края, который находится за тысячи километров от столицы, онлайн формат особенно актуален. Не выезжая за пределы региона, молодые таланты могут пробовать свои силы в поступлении в легендарное учебное заведение. А если кто-то из абитуриентов все же захочет получить консультацию в очном формате, может поехать для этого в Красноярск, где пройдет мероприятие для ребят из СФО. В любом случае, это поистине бесценная возможность и шанс для талантливой молодежи из удаленных уголков нашей большой страны», — сказал директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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