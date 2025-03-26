МТС и ГИТИС проведут онлайн-консультации для абитуриентов из Омской области

ПАО «МТС» и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте записи на первичный онлайн-отбор абитуриентов в рамках приемной кампании 2025/2026 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в ВУЗ пройдут на цифровой платформе «МТС Линк». Лучшие участники онлайн-тура отбора будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Принять участие в онлайн-консультациях в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М» абитуриенты из Омской области смогут 14-15 апреля 2025 г. Проведет их старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Андрей Оганян. Мастер проекта даст рекомендации участникам, поделится профессиональными секретами и ответит на вопросы. Регистрация уже открыта. Абитуриенты из Омской области также могут пройти отбор в очном формате. Его проведет преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Марина Орел в Красноярске 17 апреля 2025 г. Регистрация также уже открыта.

Предварительный отбор абитуриентов на базе «МТС Линк» проходит на актерский факультет. Желающим принять участие необходимо подготовить чтецкую программу: басню, стихотворение, отрывок из прозаического произведения. Дополнительно педагоги проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриентов. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить какой-либо танец.

«В Омской области живет много талантливой молодежи, итоги различных конкурсов проекта «Поколение М» это неоднократно подтверждали. Актерское направление – не исключение. В этом году благодаря нашей цифровой платформе «МТС Линк» абитуриенты могут пройти онлайн-консультацию, не выходя из дома. А если кому-то из ребят интересен «живой» формат, то они могут приехать на консультацию в Красноярск. Так или иначе, это уникальная возможность для молодых людей, мечтающих связать свою жизнь со сценой», — сказал директор филиала МТС в Омской области Михаил Синюгин.