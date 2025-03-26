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МТС: Санкт-Петербург опередил Москву по бронированиям на майские праздники

МТС проанализировала ранние бронирования отелей и гостиниц во время майских праздников. Санкт-Петербург наряду с Казанью стал самым популярным городам для туристических поездок на длинные выходные. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным платформы Bronevik.com, входящей в МТС, Петербург лидирует по числу ранних туристических бронирований на майские праздники — на него приходится 11% от всех заказов по стране. Первую позицию город на Неве делит с Казанью. На втором месте оказалась Москва (7% от всех бронирований по стране), замыкает список самых востребованных направлений Нижний Новгород (6%).

Аналитики отмечают, что спрос на туристическое жилье увеличился благодаря продлению майских выходных за счет переноса нерабочего дня с февраля. Длинные каникулы подстегнули россиян планировать поездки заранее — средняя глубина бронирований в конце марта составляет 12 недель.

Средний чек на бронирование туристического жилья по России во время майских праздников вырос на 12% за год и составил 6600 руб. за ночь. Среди популярных туристических городов самым бюджетным оказался Краснодар: проживание в отеле в среднем обойдется в 3700 руб. за ночь.

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Топ популярных направлений для поездок на майские праздники

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