SpaceWeb расширил почтовые сервисы

Хостинг-провайдер SpaceWeb расширил возможности почтовых сервисов и увеличил место под почту до 100 ГБ. На выбор клиентам будет доступна новая тарифная линейка с объемом хранения данных до 10, 50 и 100 ГБ. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Электронная почта на домене включает в себя неограниченное количество доменов и почтовых ящиков, защиту от спама и вирусов и круглосуточную техподдержку. Для удобства работы с почтой веб-мастера могут использовать почтовый веб-интерфейс SpaceWeb или установить любой другой удобный почтовый клиент.

«Мы решили увеличить место под почту под запросы наших пользователей. Электронная почта это важная составляющая коммуникации сотрудников в любом ИТ-проекте, поэтому мы стремимся регулярно обновлять наши сервисы и отвечать потребностям клиентов», — сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb.