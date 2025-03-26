В мессенджер «Контур.Толка» теперь можно добавлять чат-ботов

Обновление сервиса позволяет интегрировать готовых ботов, разработанных компанией. Боты могут сообщать о новых сотрудниках или следить за этапами выполнения проектов. Это поможет ускорить передачу информации в рабочих чатах. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сервис коммуникаций «Контур.Толк» представил новую возможность корпоративного мессенджера. Обновление позволяет интегрировать готовых ботов через API. Теперь сотрудники могут снять с себя часть рутинных задач — автоматически отправлять уведомления и однотипные сообщения.

Например, компания разработала бот, который следит за дружелюбной атмосферой или приветствует новичков в команде. Благодаря обновлению бот можно добавить в мессенджер «Толка». Данные компании в безопасности — чат-боты работают только внутри мессенджера и не передают информацию за его пределы.

Сервис позволяет добавлять ботов в личные и групповые чаты. Профиль бота отображается в списке участников, в любой момент его можно удалить. На интеграцию требуется не больше минуты, пользователю нужно только выпустить API-ключ.

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «Мы создаем инструменты, которые автоматизируют рутину и позволяют сотрудникам выделять больше времени на действительно важные задачи. Чат-боты в «Толке» позволяют делегировать пересылку однотипных сообщений, тем самым ускорить процессы обмена информацией и сделать работу команды эффективнее».

Бизнес может интегрировать в мессенджер «Толка» только готовых ботов: собственного конструктора в сервисе пока нет.