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Cвязь «МегаФона» впервые получили Урожайный и Малая Степнинка

Жители еще двух малочисленных поселений Омской области получили возможность пользоваться мобильной связью четвертого поколения в сети «МегаФона». Поселок Урожайный и деревня Малая Степнинка подключили к LTE по федеральной программе «Скидка за спектр», которая реализуется региональным министерством цифрового развития и связи совместно с оператором. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Урожайном Любинского района проживают более 200 человек. В поселке работает фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб, магазин. «МегаФон» построил базовую станцию и обеспечил жителей села голосовой связью и мобильным интернетом четвертого поколения. В зону покрытия нового телеком-оборудования попали и расположенные рядом населенные пункты: Лесной, Луговой, Южный, Рябинка, Спартак и Ивановка.

Население деревни Малая Степнинка Марьяновского района превышает 250 человек. Установка и запуск базовой станции дали возможность местным жителям всегда оставаться на связи со своими близкими, а также активно использовать интернет-сервисы. Пологий ландшафт местности, отсутствие высоких построек и небольшие расстояния позволяют сигналу легко «долетать» до соседних поселений: Кочки, Новое Поле и села Степное.

Теперь абонентам оператора не нужно отправляться за несколько десятков километров в районный центр, чтобы решить бытовые вопросы. Воспользоваться государственными услугами, записаться к врачу или сделать покупку они могут, не покидая дом. Поговорить с родными жители села могут с помощью видеосвязи. Доступная мобильная связь не только упрощает жизнь сельчан, но и делает ее более безопасной, обратиться за медицинской помощью или в другие экстренные службы теперь можно круглосуточно.

«В Урожайном скорость передачи данных достигает 130 Мбит/с, в Малой Степнинке – 140 Мбит/с. Строительство базовых станций стало возможным благодаря поддержке регионального министерства цифрового развития и связи. Ранее по программе “Скидка за спектр” мы запустили новые базовые станции в селе Садовое и деревне Новобелозеровка», – сказал директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.

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