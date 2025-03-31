Кузбасс стал одним из лидеров по числу запущенных в России отечественных базовых станции LTE

ПАО «МТС» сообщает о реализации в Кемеровской области первой очереди проекта по запуску LTE-оборудования российского производства «Иртея». Всего в эфир выведены 15 базовых станций, которые увеличили зону покрытия сетью четвертого поколения в 11 муниципальных образованиях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС начала запускать отечественные базовые станции на действующей сети в конце декабря 2024 г. Первые 200 единиц оборудования российского вендора «Иртея» получили 37 регионов, в число которых вошел Кузбасс. На сегодня в Кемеровской области выведено в эфир 15 базовых станций стандарта LTE, работающих в диапазоне 800 МГц и 1800 МГц. Это самый масштабный запуск в Сибири и один из самых масштабных – в России. Всего в рамках первой очереди проекта в шести регионах СФО работают 37 «Иртей».

Первыми пользователями отечественного LTЕ-интернета в Кузбассе и одними из первых в России стали жители поселка Верх-Егос Прокопьевсого муниципального округа. Затем оборудование «Иртея» установили в городах Осинники, Топки, Междуреченск, Новокузнецк, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, пгт Тяжинскй, селах Менчереп и Новобачаты (Беловскйи муниципальный округ), Проскоково (Юргинский муниципальный округ).

«Базовые станции «Иртея» позволили расширить зону действия сети четвертого поколения по всей Кемеровской области – в основном, в малых городах и сельских населенных пунктах. Мы продолжаем работу по устранению цифрового неравенства, в том числе, с помощью отечественного телеком-оборудования. Наш регион – одна из главных площадок для внедрения инноваций», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

До конца 2025 г. МТС планирует запустить в регионах еще 1000 базовых станции «Иртея», из них около 40 – в Кузбассе.