МТС улучшила покрытие сети LTE в пригороде Омска

ПАО «МТС» обновила сеть LTE в Омском районе. За счет перевода действующих базовых станций на «дальнобойный» диапазон LTE-900 специалисты МТС обеспечили более устойчивое покрытие сети LTE на участках автодорог в пригороде Омска и вдоль трасс в направлении Тюмени, Черлака и Русской Поляны. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате обновления мобильной сети МТС интернетом на комфортной скорости также смогут пользоваться жители коттеджного поселка Чернолучинский, сел Усть-Заостровка, Дружинино, Красноярка, Пушкино, Ачаир, Новомосковка, Ракитинка, а также владельцы дачных участков в СНТ «Здоровье» и «Зеленая Падь».

«Мы улучаем связь по всему региону, чтобы наши абоненты могли оставаться на связи и пользоваться сервисами экосистемы МТС независимо от того, где они находятся. За последние пару лет мы установили несколько новых базовых станций в Омском районе, а к началу нынешнего дачного сезона обновили оборудование и точечно закрыли редкие «слепые» зоны. Автодороги остаются одним из приоритетов, где мы стремимся улучшать покрытие. В данном случае мы обеспечили устойчивый сигнал на нескольких участках автодорог в пригороде Омска, чтобы автомобилисты и их пассажиры могли пользоваться онлайн-картами и слушать музыку во время пути», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.