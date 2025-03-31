CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

Новая функция в «КонсультантПлюс»: Расширенная история поисковых запросов

Историю своих поисковых запросов пользователи «КонсультантПлюс» могут посмотреть по кнопке «Журнал» панели инструментов. Здесь содержатся последние результаты работы пользователя: что, когда и как он искал в системе «КонсультантПлюс». Об этом CNews сообщили представители компании «КонсультантПлюс».

Расширенная версия журнала содержит ряд улучшений: можно увидеть историю поиска, в том числе по кнопке «i»; показана вся цепочка поиска, включая уточнения; можно быстро повторить любой запрос.

Если нужно опять найти документы по предыдущему сценарию, не обязательно вспоминать его или искать документы снова. В «Истории поисковых запросов» сохранены алгоритмы поиска. Можно сразу увидеть, какой запрос и с помощью какого поискового инструмента был сделан («Быстрый поиск», «Карточка поиска», кнопка i), были ли уточнения. По ссылке «Повторить» система моментально выдаст вам результаты поиска и те самые документы.

При желании можно сохранить важный алгоритм поиска или подобрать из списка запросов только те, которые были сделаны в «Быстром поиске» или в «Карточке поиска», запросы с уточнениями или уже сохраненные.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Криворукие программисты превратили смартфоны россиян в решето. Приложения для транспорта невероятно дырявые – они содержат тысячи уязвимостей

Эксперт по кибербезопасности бесследно исчез в США. Работодатель без объяснения причин удалил его профиль. Розыск ведет ФБР

Российские власти предложили две формы поиска уязвимостей, чтобы легализовать «белых хакеров»

Майнеров оставят без денег и начнут гонять по всей России. Власти вводят новый запрет на добычу криптовалюты на долгие годы. Опрос

«Яндекс» пережил сбой из-за аварии в ЦОДе. Пострадали пользователи «Яндекс.Музыки» и «Кинопоиска»

Суд не может вынести приговор создателю Chronopay. Судье поступили угрозы

Конференции

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153